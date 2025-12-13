Трамп разрешил Украине бить по теневому флоту России - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила Украине наносить удары по так называемому теневому флоту России, который используется для экспорта нефти в обход санкций. По данным СМИ, это решение стало частью более широкого изменения подхода Вашингтона к украинским ударам по российской энергетической инфраструктуре и было реализовано в конце 2024 года.

Об этом говорится в публикации американского издания The Atlantic, которое пообщалось с украинскими и американскими чиновниками, знакомыми с ходом событий. Издание приводит слова бывшего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и источников в Службе безопасности Украины, которые подтвердили изменение правил применения силы в отношении гражданских судов, привлеченных к транспортировке российской нефти.

По информации The Atlantic, еще в 2023 году украинские спецслужбы строго придерживались правила не атаковать гражданские суда под иностранными флагами, даже если они перевозили российскую нефть. Александр Кубраков вспоминает случай в августе 2023 года, когда украинские морские дроны обнаружили большой нефтяной танкер вблизи Новороссийска.

Он рассказал, что тогда отказал в разрешении на удар после выяснения, что судно не имело российского флага. "Это было бы пиратство. Мы так не работаем", – объяснил он собеседникам издания.

Первые удары

Ситуация изменилась в конце ноября 2025 года, когда за две недели произошли взрывы на пяти нефтяных танкерах, связанных с теневым флотом России. Часть атак произошла вблизи украинских берегов в Черном море, другие – у побережья Турции и Западной Африки.

В СБУ подтвердили ответственность за три удара вблизи Украины и отказались комментировать атаки в других районах, отметив лишь, что целью является сокращение нефтедолларовых доходов российского бюджета.

По данным The Atlantic, удары по теневому флоту совпали по времени с новой дипломатической инициативой США по прекращению войны. Примерно за неделю до первой атаки администрация Дональда Трампа предложила Украине 28-пунктовый мирный план, который содержал ряд требований, выгодных России. Президент Владимир Зеленский отказался принимать эти условия в первоначальном виде, после чего украинская сторона начала добиваться их смягчения на переговорах с Вашингтоном.

На фоне этого давления Киев, как отмечает издание, решил продемонстрировать свои военные возможности и рычаги влияния.

Реакция Кремля

Президент России Владимир Путин публично отреагировал на атаки, назвав действия Украины "пиратством". В телевизионном обращении 2 декабря, в день удара по четвертому танкеру, он заявил, что Россия может ответить атаками на суда, перевозящие зерно, металлы и другие товары из украинских портов, включая суда партнеров Украины.

Путин также пригрозил полностью отрезать Украину от моря, заявив, что в таком случае "пиратство станет невозможным в принципе".

Позиция США

При администрации Джо Байдена Соединенные Штаты ограничивали украинские удары по российской нефтяной отрасли, опасаясь эскалации и роста мировых цен на энергоносители. Однако после вступления Дональда Трампа в должность в январе подход изменился.

Как отмечают собеседники The Atlantic, новая администрация заняла более снисходительную позицию и в отдельных случаях предоставляла Украине разведданные и помощь в наведении для ударов по энергетическим объектам на территории России. Белый дом официально не комментировал атаки на теневой флот, но американский чиновник сообщил изданию, что возражений со стороны Вашингтона не было.

Несмотря на отсутствие жертв и значительных разливов нефти, атаки вызвали беспокойство среди союзников Украины. Береговая охрана Румынии, страны-члена НАТО, уничтожила украинский морской дрон, который дрейфовал в 40 морских милях от ее побережья.

В Северной Европе чиновники призвали Киев воздержаться от ударов по судам в Балтийском море. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что атаки в этом регионе могут привести к опасной эскалации, подчеркнув, что международные воды имеют другой правовой статус.

Энергетический фронт

В течение лета и осени украинские силы безопасности и армия активно применяли дальнобойные дроны для ударов по энергетической инфраструктуре России, прежде всего по нефтеперерабатывающим заводам. The Atlantic отмечает, что атаки на нефтяные танкеры в международных водах стали качественно новым этапом этой кампании.

Такие действия, по оценке собеседников издания, были синхронизированы с дипломатическими усилиями США и должны были усилить переговорные позиции Киева.

В начале полномасштабного вторжения Россия пыталась задушить украинскую экономику морской блокадой. Около 20 млн тонн зерна застряли в одесских портах, что вызвало рост мировых цен на продовольствие и опасения голода в странах Африки и Ближнего Востока.

В 2022 году при посредничестве ООН было заключено соглашение, которое позволило возобновить экспорт через Черное море. Александр Кубраков, который тогда занимал должность министра инфраструктуры, участвовал в этих переговорах. Соглашение действовало около года, пока Россия не вышла из него в июле 2023-го.

Успех морских дронов

Параллельно Украина развивала флот морских дронов, начиненных взрывчаткой. В августе 2023 года, по словам Кубракова, президент Зеленский поручил подготовить план активных действий против российского флота в Новороссийске – ключевом порту для экспорта нефти, зерна и угля.

К весне 2024 года украинские дроны поразили около трети кораблей Черноморского флота РФ. Это заставило российские силы отступить от украинских берегов и позволило открыть временный морской коридор вдоль западного побережья Черного моря.

Через этот коридор за первые семь месяцев прошло более 850 торговых судов, которые перевезли около 26 млн тонн грузов из портов Одесской области. Несмотря на регулярные удары дронами и ракетами по портовой инфраструктуре, Россия избегала атак на коммерческие суда.

В результате страховые ставки постепенно снизились, а морской экспорт Украины почти вернулся к довоенным показателям. Именно это хрупкое равновесие, как отмечает The Atlantic, нарушили удары по теневому флоту.

В ночь на 27 ноября нефтяной танкер Mersin подвергся четырем внешним взрывам у побережья Сенегала, что привело к затоплению машинного отделения. В течение следующих двух дней украинские дроны атаковали еще два судна в Черном море под флагом Гамбии, которые перевозили российскую нефть.

2 декабря, по сообщениям, воздушный дрон взорвался возле танкера Midvolga-2 недалеко от побережья Турции. Жертв в результате этих инцидентов не зафиксировали.

Рынок и страхование

После серии атак страховые тарифы для судов, следующих по Черному морю, резко выросли. Перевозчики начали пересматривать маршруты и риски. Турецкая компания – владелец танкера Mersin, который перевозил около 39 тыс. тонн топлива, объявила о полной остановке всех перевозок, связанных с Россией.

В заявлении компании говорилось, что риски для экипажей и судов стали неприемлемыми. Это решение The Atlantic приводит как одно из первых прямых экономических последствий атак.

Расширение кампании вызвало реакцию и в странах НАТО. Министерство обороны Румынии сообщило о контролируемом уничтожении украинского морского дрона, который дрейфовал в Черном море вблизи ее территориальных вод.

В то же время в странах Балтии прозвучали призывы не переносить удары на этот регион. Эстонские чиновники отметили, что через Балтийское море проходит более половины морского экспорта российской нефти и газа, а атаки там могут иметь более широкие последствия.

Европейский Союз параллельно пытается давить на теневой флот правовыми методами. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, доля российской нефти в импорте ЕС сократилась с 26 процентов до 2 процентов.

Она отметила, что доходы России от экспорта ископаемого топлива упали с 12 млрд евро в месяц до 1,5 млрд, но подчеркнула, что и этот уровень остается слишком высоким. Последний пакет санкций ЕС, принятый в октябре, добавил в черный список еще 117 судов, доведя общее количество до 557.

Обход ограничений

Несмотря на санкции, Россия и ее партнеры продолжают обходить ограничения. Танкерные компании регистрируют суда через оффшорные структуры, используют удобные флаги и часто выключают транспондеры в международных водах.

Именно это, как отмечает The Atlantic, и стало одним из аргументов Киева в пользу силовых действий против теневого флота, который остается важным источником доходов для российского бюджета.

Администрация Дональда Трампа усилила давление на российскую нефтяную отрасль и собственными решениями. В октябре США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России – Lukoil и Rosneft.

По оценкам аналитиков JP Morgan, почти треть российских морских мощностей по экспорту нефти, что составляет около 1,4 млн баррелей в сутки, оказалась заблокированной в танкерах из-за сокращения спроса и новых рисков.

Украинские дальнобойные дроны тем временем продолжили удары по энергетическим и военным объектам на территории России. По подсчетам Radio Liberty, подтвержденным спутниковыми снимками, осенью было поражено более 50 таких целей.

Один из советников президента Зеленского в разговоре с The Atlantic назвал эти действия "кинетическими санкциями", которые дополняют финансовые ограничения Запада и имеют целью уменьшить способность России вести войну.

Оценка рисков

Александр Кубраков, который сейчас возглавляет аналитический центр в Киеве, считает удары по теневому флоту сигналом накануне возможных переговоров. Он отметил, что такая стратегия может работать лишь ограниченное время, ведь Россия в конце концов найдет новые пути экспорта.

Впрочем, как "жест отчаяния перед переговорами", по его словам, риски могут быть оправданными, если это заставит Кремль серьезно отнестись к дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября Sea Baby вывели из строя два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT в Черном море. Суда принадлежали теневому флоту страны-агрессора России и направлялись пустыми на загрузку в Новороссийск.

