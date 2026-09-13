В Амстердаме прошел климатический марш с картонками: на улицы вышли десятки тысяч людей. Фото и видео

В субботу, 12 сентября, в столице Нидерландов Амстердаме прошел климатический марш, в котором приняли участие около 40 000 человек. Они требовали, чтобы государство прекратило использование ископаемого топлива (нефть, газ, уголь – Ред.), и призывали к ускоренному переходу на чистую энергию.

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Об этом пишет NOS. Участники акции прошли от площади Дам до Музейной площади, чтобы привлечь внимание к климатическим проблемам.

Некоторые из них несли баннеры и плакаты с такими лозунгами, как "Святой Боже, перестаньте использовать нефть" и "Ископаемое топливо – это не круто". Также в толпе можно было увидеть палестинские флаги и флаги движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion).

На протесте присутствовали как молодежь, так и взрослые. Участие в марше приняло и много детей. Все они вышли на улицы, чтобы выразить свою критику в адрес властей.

Климатическое движение в последние годы все чаще организует марши в Амстердаме, обычно осенью. Больше всего людей вышло на улицы в 2023 году. По данным организаторов, тогда в маршах приняли участие около 85 000 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании десятки тысяч людей вышли на улицы с протестами из-за миграционного кризиса в Сеуте, который длится уже около месяца. Самая масштабная акция состоялась в Мадриде, где, по данным властей, собралось около 50 тысяч человек.

Демонстранты критиковали правительство премьер-министра Педро Санчеса за его политику в отношении миграции и ситуации на границе с Марокко.

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