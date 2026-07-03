В Албании полиция разогнала митинг против застройки побережья зятем Трампа

Албанская полиция в столице страны "была вынуждена" применить водометы и слезоточивый газ против группы протестующих, которые в Тиране вышли на очередной митинг против проектов развития прибрежных зон страны. Дело в том, что под "развитием прибрежных зон" подразумевается проект зятя американского президента Трампа Джареда Кушнера по строительству ряда отелей на побережье.

Видео дня

О планах зятя Трампа власти Албании предупредили ещё месяц назад. С тех пор в Тиране довольно часто вспыхивают протестные митинги, и хотя протестующих обычно немного, власти предпочитают передвигаться под полицейской охраной. Последний такой митинг был довольно жестоко подавлен.

Что именно произошло

Обычная демонстрация переросла в насилие после того, как небольшая толпа у здания парламента начала бросать яйца (это видно на видео) в автомобили, на которых полиция доставляла законодателей и министров на пленарное заседание правительства.

Гнев протестующих сосредоточился главным образом на правящей Социалистической партии премьер-министра страны Эди Рамы (и, конечно, на самом премьере). Но это не антиправительственный протест, организованный оппозицией, поскольку оппозиционных законодателей также обвинили в плохой работе и отсутствии с их стороны попыток помешать такой деятельности правительства.

В четверг, 2 июля, протестующие попытались прорвать оцепление у входов в парламент и забросали яйцами автомобили с правительственными чиновниками и законодателями. Именно это "вынудило правоохранителей вмешаться".

Полиция официально сообщила, что задержала 23 человека, а 15 офицеров якобы получили ранения в результате "ударов камнями и другими предметами".

Суть недовольства

Протесты начались еще месяц назад, а в начале июня разгорелись с новой силой – после начала подготовительных работ по строительству курорта в "экологически уязвимом" прибрежном районе Албании. Район, выбранный зятем Трампа для застройки, находился под охраной государства.

Но уже через месяц первые митинги против застройки побережья и изменения правил в отношении охраняемых территорий переросли в протесты против коррупции в правительстве Рамы.

Что предшествовало

Сам Рама, который в прошлом году начал беспрецедентный (для этой страны) четвертый подряд срок на посту главы правительства, называет проекты Кушнера "стимулом для инвестиций и туризма". Премьер открыто заявлял, что "нет никаких шансов" остановить эти проекты.

Политическая напряжённость в стране обострилась ещё в декабре прошлого года, после того как спецподразделение албанской прокуратуры выдвинуло обвинения заместительнице Рамы, Белинде Баллуке, в якобы вмешательстве в государственные тендеры на крупные инфраструктурные проекты и предоставлении преимуществ определенным компаниям.

Как сообщал OBOZ.UA, проведение следующего саммита НАТО, который должен был состояться в 2027 году именно в Албании, поставлено под сомнение. Место проведения мероприятия планируют изменить из-за недовольства президента США указанной страной.

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