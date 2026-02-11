Тысячи людей вышли на улицы: в Албании вспыхнули антиправительственные протесты из-за обвинений в коррупции

Во вторник, 10 февраля, вечером в столице Албании, Тиране, произошли столкновения антиправительственных протестующих с полицией. На демонстрацию вышли тысячи людей с требованием отставки помощницы премьер-министра Эди Рамы из-за вероятной коррупции.

Об этом сообщает агентство Reuters. До этого в декабре заместителю главы правительства Албании выдвигали подозрение.

Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью в правительственное здание, а полиция применила против них водометы. Агентство отмечает, что такие протесты представляют угрозу стабильности длительного пребывания у власти Эди Рамы, которое началось в 2013 году.

Политическая напряженность обострилась с декабря после того, как спецподразделение албанской прокуратуры выдвинуло обвинения заместителю Рамы, Белинде Баллуку, в якобы вмешательстве в государственные тендеры на крупные инфраструктурные проекты и предоставлении преимущества определенным компаниям. Сама Баллуку отрицает обвинения.

Тысячи людей на главной площади Тираны несли флаги и баннеры, скандируя: "Рама, убирайся!" и "Коррумпированное правительство должно уйти в отставку". Полиция оцепила здание парламента.

Прокуратура, которая занимается борьбой с коррупцией и организованной преступностью, обратилась в парламент с просьбой снять неприкосновенность с Баллуку на этой неделе, чтобы обеспечить ее арест. В то же время до сих пор непонятно, когда ожидается голосование в парламенте, где правящая партия Рамы имеет большинство, и будет ли он голосовать вообще.

