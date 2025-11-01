Уже не оппозиционер: Протасевич подтвердил, что работает на разведку Беларуси

Экс-редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сотрудничает с белорусской разведкой. После задержания в 2021 году он неоднократно высказывал поддержку режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Свою принадлежность к спецслужбам Беларуси журналист подтвердил российским СМИ в комментарии. Похожее заявление сделал и незаконно избранный белорусский президент Александр Лукашенко, заявив, что Протасевича "не нужно было задерживать".

"Мой комментарий будет коротким: да, я могу подтвердить эту информацию, но пока это все, что могу сказать", – отметил Протасевич во время разговора с журналистами страны-агрессора.

В тот же день, во время рабочей поездки в Витебскую область, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил, что Протасевич, который считался оппозиционером, является сотрудником белорусской разведки.

За что судили Романа Протасевича

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2023 года Минский областной суд признал Романа Протасевича виновным по ряду статей. В частности речь идет о "заговоре с целью захвата власти". Мужчине назначили восемь лет колонии усиленного режима. В июне того же года самопровозглашенный президент Беларуси подписал указ о помиловании Протасевича.

Романа задержали 23 мая 2021 года во время принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин (Греция) в Вильнюс (Литва). После сообщения о взрывчатке на борту, самолет совершил экстренную посадку в Минске. Там силовики и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу, гражданку России.

"Нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер", – отметил незаконно избранный президент Беларуси во время пресс-конференции 31 октября.

После задержания Роман активно сотрудничал со следствием и не раз публично поддерживал режим Александра Лукашенко.

В 2020 году Протасевича заочно обвинили в организации массовых беспорядков, действиях, грубо нарушающих общественный порядок и разжигании социальной вражды по профессиональному признаку. В ноябре его внесли в список террористов.

Кто такой Роман Протасевич

Роман Протасевич родился в Минске. Учился на факультете журналистики в Белорусском государственном университете, однако впоследствии его отчислили.

В 2010-х годах Протасевич руководил антилукашенковской группой в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте". Также работал журналистом в ряде местных СМИ. Вместе со Степаном Путило Протасевич возглавлял Telegram-канал NEXTA, который во время протестов после президентских выборов в Беларуси стал ключевым источником информации для оппозиционно настроенных граждан.

В начале 2020 года выехал в Польшу и просил политического убежища в стране.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз отличился абсурдным заявлением. Он пожаловался, что страны ЕС бесплатно пользуются чистым белорусским воздухом, который ветер относит на их территорию, и пообещал, что когда-то Европа будет платить Беларуси за кислород.

