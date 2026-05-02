От устаревших советских копий до современных технологий: как КНДР помогала создавать ракетную программу Ирана

Многочисленные отчеты и данные американской разведки подтверждают, что в течение десятилетий иранский теократический режим получал помощь от диктаторского режима КНДР в области разработки ракет. Глубокое сотрудничество между Пхеньяном и Тегераном позволило последнему совершить качественный скачок в развитии своего ракетного арсенала.

Видео дня

Работа между двумя режимами начиналась как закупка базовых технологий в 1980-х годах, но спустя многие годы превратилась в стратегический альянс. Об этом сообщает United Press International.

Наследие советских "Скадов"

Сотрудничество двух диктаторских режимов началось в период ирано-иракской войны, когда Тегеран остро нуждался в средствах нанесения ударов большой дальности. Северная Корея не только поставляла готовые ракеты семейства "Хвасон" (копии советских Р-17 или "Скад-Б"), но и передавала чертежи для их местного производства.

Американские эксперты отмечают, что иранские ракеты семейства "Шахаб-1" и "Шахаб-2" являются прямыми наследниками северокорейских технологий. Этот этап позволил Ирану заложить промышленную базу и обучить инженеров основам ракетостроения.

Прорыв к средней дальности

Ключевым этапом партнерства Ирана и КНДР стала передача технологий ракеты средней дальности "Нодон-1". Тегеранский режим положил эту технологию в основу проекта "Шахаб-3".

Эксперты сообщили, что переход на двигатели ракет Нодон" позволил Ирану впервые получить возможность атаковать цели на расстоянии более 1300 километров. Эксперты отмечают, что визуальное сходство между иранскими и северокорейскими ракетами этого класса практически идентично, что подтверждает прямую передачу проектной документации.

Эра твердого топлива и современные вызовы

В последние годы вектор сотрудничества сместился в сторону более сложных систем. КНДР преуспела в разработке мощных двигателей на твердом топливе, которые позволяют ракетам находиться в боевой готовности долгое время и запускаться в кратчайшие сроки.

Иранские разработки последних лет, такие как "Хейбар Шекан", демонстрируют характеристики, схожие с новейшими северокорейскими образцами. Разведданные указывают на то, что делегации иранских специалистов регулярно посещали оборонные предприятия КНДР для обмена опытом в области систем наведения и материалов для защиты боеголовок при входе в атмосферу.

Геополитические последствия и фактор России

По данным израильского исследовательского центра, КНДР помогала наращивать военную мощь не только Ирану, но и другим террористическим режимам на Ближнем Востоке. В частности, северокорейская компания по экспорту оружия Korea Mining Development Trading Corporation помогла построить два туннеля в Ливане для боевиков "Хезболлы" длиной около 40 километров и 72 километра стоимостью около 13 миллионов долларов.

Северная Корея получила значительный доход за счет военного сотрудничества с террористами. Ссылаясь на исследования Корейского института анализа обороны, эксперты подсчитали, что Пхеньян заработал около 20 миллиардов долларов за примерно 15 месяцев от сделок с Россией, начиная с конца 2023 года, что близко к его годовому валовому внутреннему продукту, составляющему около 26 миллиардов долларов.

В то же время, по данным аналитиков, Северная Корея, по всей видимости, проявила сдержанность в поставках оружия Ирану после ударов США и Израиля в начале 2026 года. Тем не менее, бывший эксперт санкционной комиссии ООН Уильям Ньюкомб заявил, что деятельность Северной Кореи по распространению оружия массового уничтожения внесла значительный вклад в нестабильность на Ближнем Востоке, и призвал к всесторонней оценке ее глобального экономического воздействия, предположив, что ущерб может превысить 1 триллион долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!