Урок для Украины? Сколько лет понадобилось Японии для локализации ракет к ЗРК Patriot и на каких условиях

На сегодняшний день Япония остается единственной страной в мире, которая производит ракеты для ЗРК Patriot на условиях локализации. Другие государства, такие как Германия и Польша, пока только находятся на пути к этому.

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На фоне стремления Украины договориться с США о подобных возможностях, именно японский опыт является ключевым примером для анализа. Об этом сообщает портал Defense Express.

От закупки к локализации

История освоения Patriot в Японии началась еще в декабре 1984 года, когда Токио решил заменить устаревшие ЗРК Nike на новые американские комплексы. Первые поставки в начались в 1989 году, а полноценное освоение Patriot произошло с 1993 года. Непосредственный путь к локализации ракет занял пять лет и состоял из нескольких этапов.

В 2003 году Министерство обороны Японии на фоне ракетных угроз со стороны КНДР приняло решение о частичном переходе на версию Patriot PAC-3 (с обновлением двух из пяти пусковых установок в каждом комплексе). Одним из главных условий Токио ставит локализацию производства ракет.

Главные истории дня

После двух лет переговоров стороны достигли политической воли и подписали межправительственный меморандум, а уже в 2006 году меморандум оформился в твердое соглашение между американской корпорацией Lockheed Martin и японской Mitsubishi Heavy Industries.

Период с 2006 по 2008 год ушел на передачу технологий, обучение специалистов и непосредственную реализацию. Успешный испытательный пуск ракеты, собранной в японском городе Такетойо, состоялся 17 сентября 2008 года.

Масштабное оборонное партнерство

Аналитики отмечают, что Япония смогла быстро получить эти технологии не просто так. Этому способствовали масштабные оборонные закупки и прямая ракетная угроза. Катализатором оборонного сближения Токио и Вашингтона стал 1998 год, когда над территорией Японии пролетела северокорейская ракета Taepodong-1. Уже через год страны подписали соглашение о совместном создании систем противоракетной обороны.

Локализация ракет Patriot не была изолированным соглашением, а происходила на фоне других масштабных проектов. Сначала Япония заказала американские системы Aegis для своих эсминцев типа Kongо. Кроме тогоЮ, Токио начал софинансировать и принимать прямое участие в разработке ракет Standard Missile-3 (SM-3).

Японские специалисты создавали носовой обтекатель, элементы головки самонаведения и новый 21-дюймовый твердотопливный двигатель. В 2006 году эта работа переросла в создание модификации SM-3 Block IIA при значительном участии Mitsubishi Heavy Industries.

Ограничения японского производства

Даже обладая развитым оборонно-промышленным комплексом, Япония до сих пор не производит новейшую ракету PAC-3 MSE полностью самостоятельно. Процесс включает в себя изготовление части компонентов на месте и финальную сборку.

Объемы выпуска остаются достаточно ограниченными – около 30 ракет в год. При этом японская компания Mitsubishi Heavy Industries критически зависит от поставок активных головок самонаведения, которые производятся американской компанией Boeing.

Напомним, Украина получила возможность закупить у США новые системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним, однако для этого необходимо срочно найти финансирование. В противном случае поставки могут отложиться до 2030 года из-за многолетней очереди на производство таких комплексов.

Как сообщал OBOZ.UA, даже если США будут передавать Украине все новые противоракеты PAC-3 MSE для комплексов Patriot, этого можетне хватить для противодействия российским ракетным атакам. Причина заключается в том, что Россия уже производит больше баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет, чем США выпускают ракет-перехватчиков для Patriot.

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