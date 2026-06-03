'Удалось договориться с некоторыми странами': Зеленский рассказал подробности контракта на поставку Patriot Украине

Украина получила возможность закупить у США новые системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним, однако для этого необходимо срочно найти финансирование. В противном случае поставки могут отложиться до 2030 года из-за многолетней очереди на производство таких комплексов.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместного общения с представителями СМИ вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, украинской стороне уже удалось достичь важных договоренностей с рядом стран, чтобы ускорить получение систем ПВО.

Украина получила шанс ускорить поставки Patriot

Зеленский рассказал, что в 2025 году Украина договорилась с американским производителем о поставках новых систем Patriot и необходимого количества ракет к ним. В то же время из-за высокого спроса среди государств-партнеров стандартные сроки ожидания измеряются годами.

"Количество не могу разглашать. Очередь на PAC-2, PAC-3 и системы Patriot измеряется годами. Если честно, этот новый пакет мы могли бы получать примерно с 2030 года. Это не устраивало ни меня, ни нашу команду. Мы искали альтернативы", – отметил президент.

По его словам, Украине удалось провести переговоры с отдельными государствами, которые уже находятся в очереди на получение американских систем ПВО, и достичь договоренностей относительно приоритетных поставок для Киева.

"Вы можете попасть в эту очередь, если оплатили контракт. Поэтому мы должны сделать все, чтобы его оплатить. Иначе системы и ракеты придут в 2030 году", – подчеркнул глава государства.

Необходимо срочно найти финансирование

Президент не уточнил, какие именно страны согласились уступить Украине место в очереди, однако подчеркнул, что ключевой задачей сейчас является обеспечение финансирования контракта.

По его словам, поиском необходимых средств занимаются Министерство иностранных дел, Совет национальной безопасности и обороны и Министерство обороны. Зеленский отметил, что речь идет о вопросах национальной безопасности, поэтому финансирование должно быть найдено независимо от обстоятельств.

"Я знаю, что сложно, но Министерство иностранных дел, СНБО, Министерство обороны – это обязательство этих структур сделать это, потому что это безопасность для нашего государства. И если не заходят те или иные такие высокие объемы денег от партнеров, мы должны найти эти деньги. Неважно где. Просто их найти", – заявил президент.

По словам Зеленского, дополнительные системы Patriot и ракеты к ним являются критически важными для усиления защиты украинских городов от российских ракетных и баллистических ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 3 июня, президент Владимир Зеленский провел совещание по расширению путей поставки систем противовоздушной обороны для нужд Украины. Речь идет прежде всего о дополнительных системах ПВО и ракетах к ним, в частности комплексах Patriot. Зеленский заявил, что ждет в пятницу доклад о реализации договоренности на высшем политическом уровне о приобретении систем противовоздушной обороны Patriot.

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