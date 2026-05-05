Упал с высоты 20 метров: в Швейцарии в результате аварии вертолета пострадали шесть человек

Шесть человек получили ранения в результате падения с высоты около 20 метров вертолета в Тичино, что на юге Швейцарии. Авария произошла во время подлета вертолета к строительной площадке в районе Меццовико-Вира.

Причина падения вертолета до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщают швейцарские масс-медиа.

По информации полиции кантона Тичино, на борту вертолета, принадлежащего частной компании, находилось шесть человек, включая пилота. Медики утверждают, что пилот и еще два пассажира "получили легкие травмы", двух пассажиров госпитализировали с травмами средней тяжести, "один пассажир получил травмы, угрожающие жизни".

На место происшествия были направлены офицеры кантональной полиции вместе со следователями федерального управления полиции, представители швейцарского совета по расследованию безопасности на транспорте, пожарные и спасательные команды.

Причины авиакатастрофы и выводы работы соответствующих комиссий власти обещают обнародовать позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в соседнем кантоне Фрибур, в центре города Керцерс, еще в марте загорелся почтовый автобус, в результате чегопогибли по меньшей мере шесть человек. Еще пять человек – четверо пассажиров и спасатель – получили ранения. Правоохранители до сих пор рассматривают версию умышленного поджога машины.

А уже через несколько дней над территориальными водами Персидского залива, вблизи Катара, разбился военный вертолет катарской армии. Все семеро пассажиров, включая трех граждан Турции, которые находились на борту, погибли.

