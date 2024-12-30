Тюлень спрятался от косаток внутри ледника: украинские полярники сняли невероятное видео спасения

В ходе исследований в океане украинские полярники с научной станции "Академик Вернадский" стали свидетелями интересного происшествия. Стая косаток охотилась на тюленя-крылеида, а тот спрятался от них в трещине айсберга.

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В целом косаток было пятеро – трое взрослых и двое малышей. Однако игру в тайники выиграл тюлень, написали исследователи на странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook.

"Мы как раз были неподалеку от континента, когда увидели большой прямой спинной пловец. Подъехали по лодке поближе и услышали звук общения косаток. Их стая активно плавала вокруг айсберга", – отметил в сообщении драйвер лодки, сисадмин 29 УАЭ Александр Мацибура.

Сначала полярники не поняли почему косатки кружатся вокруг льдины. "А потом подняли дрон и увидели, что внутри ледника лежит тюлень", – объяснил исследователь.

По наблюдениям ученых, косатки несколько раз отплывали от айсберга и выжидали свою потенциальную добычу. Но как только крилеид выползал из трещины, быстро стая появлялась снова, а тюлень возвращался в свой тайник. Такие "маневры" продолжались около часа, отметили учёные.

"В конце концов, косатки оставили поймать добычу и уплыли. Таким хепиендом для крилеида завершилась эта история. Ему действительно повезло, ведь прошлые экспедиции видели, что косаткам нужно всего несколько минут, чтобы подстрелить взрослого тюленя", – отметили ученые "Вернадского".

Напомним, что украинские ученые в Антарктике уже несколько лет комплексно изучают китообразных, в частности косаток.

В прошлом году биологам удалось впервые в рамках украинских антарктических исследований отобрать образцы кожи и жира от трех разных особей. "Лабораторный анализ этих и других проб позволит больше узнать о структуре популяций и демографии антарктических косаток", – отмечают эксперты.

Украинские ученые выполняют акустические исследования косаток в разных районах Антарктического полуострова. "В настоящее время уже накоплена важная информация о сезонном распределении и различных аспектах экологии этих животных, которые являются хищниками наивысшего уровня, а значит, важными индикаторами состояния антарктических экосистем", – добавили полярники.

Всего в районе Вернадского случаются три из пяти экотипов косаток, обитающих в Южном океане:

▪️ типа A, которые обычно питаются другими китообразными – прежде всего антарктическими полосками;

▪️ типа B1, питающиеся преимущественно ластоногими;

▪️ типа B2, предпочитающих питание пингвинами.

"У каждой семьи косаток есть тесные социальные связи, а также собственные охотничьи традиции, которые передаются из поколения в поколение", – отметили украинские ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что полярники показали фото тюленят, родившихся возле станции "Академик Вернадский".

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