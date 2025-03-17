Как общаются косатки: украинские полярники опубликовали уникальную запись

Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" опубликовали уникальную запись. Исследователи продемонстрировали, как общаются косатки.

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Ученые Вернадского впервые представляют записанные ими звуки этих хищных животных на странице Национальный антарктический научный центр в сети Facebook. На аудио – преимущественно импульсные крики, с помощью которых происходит социальная коммуникация косаток.

Также к основным типам их звуков относятся свисты и эхолокационные щелчки, говорят естествоиспытатели.

Интересно, что импульсные звуки эти хищники создают не голосовыми связями, а выдувая воздух через специальные структуры носовой полости.

"Этот механизм, как и разнообразие и функциональность звуков косаток и других морских млекопитающих до конца не изучен. Так что наши биологи уделяют особое внимание таким акустическим исследованиям в Антарктике", – отметили в сообщении украинские полярники.

По словам исследователей, есть разные способы записывания звуков. К примеру, круглосуточный пассивный мониторинг в одной локации. Такой мониторинг позволяет определять сезонную динамику присутствия различных видов морских млекопитающих в этом районе, отмечают ученые.

Другой вариант – записи во время движения судов, в частности "Ноосферы", или моторных лодок на протяжении морских выходов со станции.

По словам украинских полярников, когда они работали в заливе Коллинз и увидели на льдинах 11 морских леопардов, они высадились на остров. У пришвартованной лодки они оставили включенный акустический рекордер, чтобы не упустить возможность записать подводные вокализации этих хищников.

"Но на записи неожиданно обнаружили звуки больших косаток, которые преимущественно охотятся за тюленями", – рассказал биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.

По звукам ученые выяснили, что группа косаток из не менее трех животных периодически подходила очень близко к оставленной учеными лодке. Вероятно, они искали тюленей, чтобы ими полакомиться.

"Увидеть косатки в районе нашей станции можно нечасто, обычно до 10 раз в год. В то же время, расшифровка записей показывает, что косатки присутствуют рядом регулярно, даже когда мы их не видим за айсбергами и скоплениями льда", – добавила биология НАНЦ Оксана Савенко.

OBOZ.UA ранее писал, что украинские полярники сняли невероятное видео, на котором тюлень скрылся от косаток внутри ледника.

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