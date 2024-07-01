Украинские полярники показали, как горбатые киты "шпионят" в Антарктике. Видео

Украинский Национальный антарктический научный центр заснял spyhopping – "шпионаж" – горбатых китов в океане. Так называют поведение этих морских млекопитающих, когда они поднимают над поверхностью воды голову и глаза, чтобы оценить обстановку.

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Киты достаточно хорошо видят над поверхностью, так что "шпионаж" дает им возможность получать дополнительную информацию о происходящем вокруг. "В частности, они могут поинтересоваться исследователями в лодке и их работой – именно в такой момент было снято видео", – рассказали на Facebook-странице НАНЦ.

Во время "шпионажа" киты размещаются в воде вертикально или чуть-чуть под углом. Перед тем, как нырнуть обратно, животное может развернуться на 90-180 градусов.

В Антарктике подобное поведение также характерно для косаток. Последние часто "шпионят", чтобы искать тюленей и пингвинов на льдинах. Косатки умеют смывать свою добычу в воду, поднимая волны.

В общей сложности на поверхности воды у горбатых китов выделяют почти два десятка типов поведения (по данным NOAA – Национального управления океанических и атмосферных исследований США).

Отметим: изучение китов – одно из направлений работы украинских ученых на станции "Академик Вернадский". Программа исследования этих животных, в частности, включает их фотоидентификацию, отбор биопсии и запись звуков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный антарктический научный центр показал морского леопарда, который решил "позагорать" на льдине. Величественное животное не отвлекло от отдыха даже приближение лодки наших полярников.

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