Украинские полярники показали морского леопарда, который решил 'позагорать': видео

Национальный антарктический научный центр показал морского леопарда, который решил "позагорать" на льдине. Величественное животное не отвлекло от этого даже приближение лодки наших полярников.

Соответствующие кадры распространили на странице научного центра в Facebook. Там отметили, что этот вид тюленей любит одиночество и ищет себе вторую половинку только на время спаривания. Именно поэтому на льдине леопард отдыхал один.

"По "улыбчивому" виду леопарда сразу и не скажешь, что это – один из самых главных хищников Антарктиды, который ест пингвинов и даже своих родственников тюленей", – говорится в сообщении.

Полярники рассказали, что охотится морской леопард только в воде, а на суше (в основном – именно на льдинах) животное отдыхает.

"Внимательные зрители могут заметить очертания "Академика Вернадского" за леопардом. В этом сезоне несколько этих животных постоянно держались в акватории станции, охотясь на субантарктических пингвинов – их на нашем острове было рекордных 7 тысяч", – добавили в центре.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские полярники встретили на острове Десепшен в Антарктике морского котика, который решил отдохнуть в лодке британских исследователей прошлого века. Также наши исследователи показали уникальное видео с антарктическими пингвинятами.

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