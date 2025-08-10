Наш народ сегодня ожидает, что за миром в Азербайджане последует процесс демократизации.

Мы благодарны народу Украины за ослабление позиций России на Южном Кавказе.

Война между Азербайджаном и Арменией фактически завершилась ещё два года назад освобождением Карабахских земель, оккупированных 30 лет назад. Однако, несмотря на окончание войны, подписание мирного договора затягивалось. Более всего в этом был заинтересован именно Кремль: отсутствие мира между Азербайджаном и Арменией давало России надежду на то, что в любой момент она сможет вновь разжечь конфликт между двумя странами и таким образом укрепить своё влияние на Южном Кавказе.

Ильхаму Алиеву также было выгодно сохранять отношения с Арменией в состоянии "ни мира, ни войны". Риски новой войны очевидны, но и прочный мир для власти Алиева был нежелателен. Власти опасались, что установление постоянного мира между Азербайджаном и Арменией выдвинет на международную повестку дня вопрос о необходимости демократизации региона, в первую очередь Азербайджана. Это могло бы ускорить интеграцию Южного Кавказа с Западом и тем самым придать импульс процессу демократизации.

США, ЕС, Турция и Великобритания на протяжении последних лет последовательно стремились содействовать установлению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Однако до последних дней этого достичь не удавалось.

Напомню, что даже подписанные в Вашингтоне документы не являются мирным договором. Алиев и Пашинян при участии президента Трампа пока лишь подписали совместное заявление о намерении прийти к постоянному миру. Само подписание мирного договора вновь отложено. Тем не менее, подписание совместного заявления о мире уже само по себе приближает Азербайджан и Армению к миру и существенно снижает угрозу новой войны.

На достижение мирных договорённостей именно сейчас повлияли два ключевых фактора.

Во-первых, начатая Россией агрессивная война против Украины, приведшая к утрате ею ресурсов и ослаблению, подорвала её позиции на Южном Кавказе и тем самым создала возможности для мира. Мы благодарны украинскому народу за ослабление позиций России на Южном Кавказе.

Решающим же фактором стало личное участие президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Президент Трамп настаивал на достижении мирных договорённостей, и никто не смог этому воспрепятствовать.

Даже спокойная реакция России на эти договорённости связана именно с фактором Трампа. Личное присутствие имени президента Трампа за достигнутыми договорённостями удерживает Москву от резкой реакции. На самом деле Россия крайне недовольна достигнутыми результатами, ведь инициатором и гарантом устойчивого мира в Южном Кавказе, который она традиционно считает зоной своего влияния, выступили США — и это стало для Москвы очередным поражением. Однако руководство России понимает, что сейчас страна ослаблена и тем более не в состоянии сорвать мирное соглашение, достигнутое по инициативе президента Трампа. Для российского руководства чрезвычайно важно сохранить отношения с президентом США, поэтому они не будут открыто выступать против достигнутых при его посредничестве мирных договорённостей между Азербайджаном и Арменией.

Достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией создаст благоприятную основу для интеграции всего Южного Кавказа с Европой и Западом. Мы ожидаем от ЕС инициатив, которые ещё теснее свяжут Южный Кавказ с Европой.

Для народа Азербайджана отсутствие постоянного мира с Арменией означало не только угрозу войны. Власти Ильхама Алиева использовали военное положение и как оправдание для ограничения политических прав и свобод, и как предлог для сохранения авторитарного правления. После того как обе эти отговорки — российское влияние и угроза новой войны — исчезли, наш народ теперь ожидает, что за миром в Азербайджане последует процесс демократизации.

Наш народ считает, что возросшее влияние Запада во главе с США на Азербайджан должно быть использовано и для поддержки освобождения 375 политических заключённых в стране, восстановления деятельности свободной прессы, обеспечения свободы собраний и проведения избирательной реформы.