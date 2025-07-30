Угроза информационной безопасности: в Молдове заблокировали приложение и сайт, которые транслировали запрещенные российские каналы

Молдова заблокировала стриминговое приложение HaiTV, которое появилось в стране только в минувшие выходные, за трансляцию запрещенных российских пропагандистских телеканалов. Пока что неизвестно, как именно будет работать блокировка, поскольку таких прецедентов до сих пор не было.

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Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ подтвердил ограничительные меры. Решение приняли после обращений, в том числе от Совета телерадио, передает NewsMaker.md.

"Государственные учреждения знают, что нужно делать. Необходима тесная координация, единые действия и профессионализм для защиты национальных интересов. Конкретный пример: приложение HaiTV заблокировали на территории Молдовы", – сказал Водэ на брифинге 30 июля.

HaiTV через Viber массово рассылало сообщения жителем Молдовы с предложением "подключиться к честным телеканалам". Чиновник объяснил, что так рекламировались пропагандистские источники дезинформации. Кроме того, сервис транслировал MD24 – канал, связанный с осужденным в Молдове олигархом Иланом Шором.

"Это приложение транслирует запрещенный в Молдове медиаконтент из России и Беларуси, которые уже заблокировали за военную пропаганду и угрозы информационной безопасности", – добавил Водэ.

По состоянию на 30 июля сайт и приложение стримингового сервиса все еще оставались доступными.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президент Молдовы Майя Санду предупредила о серьезной угрозе со стороны России накануне парламентских выборов, запланированных на сентябрь. Кремль готовит масштабное вмешательство, которое может повлиять не только на результаты голосования, но и поставить под угрозу европейский курс страны.

– Санду подчеркнула, что судьба вступления страны в ЕС находится в руках граждан.

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