'Угроза безопасности во время войны': 11 стран Европы призвали усилить визовые ограничения для граждан РФ

Правительства 11 европейских стран обратились к Европейской комиссии с призывом ужесточить визовые ограничения для граждан России и пересмотреть правила выдачи шенгенских виз. Они также просят проверить, все ли страны Евросоюза придерживаются действующих ограничений.

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Об этом сообщает Polskie Radio. Письмо в Европейскую комиссию направили Польша и 10 других стран – Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также Норвегия и Исландия, которые не входят в ЕС.

Инициаторы обращения отметили рост количества выданных россиянам шенгенских виз (в 2025 году оно увеличилось на 10%) и считают это угрозой для безопасности ЕС во время войны России против Украины.

Только в 2025 году граждане России получили 623 тысячи шенгенских виз, из которых почти 480 тысяч были туристическими. Больше всего виз россиянам выдают Франция, Италия и Испания, меньше всего – Польша, Дания, Румыния и Швеция.

"Значительная часть из них – это многократные визы. Это резко противоречит рекомендациям Еврокомиссии относительно строгого подхода к российским заявителям, которые путешествуют с неважными целями, и создает серьезный пробел в нашей общей политике в отношении государства-агрессора", – говорится в письме.

Министры стран, обратившихся к ЕК, также отметили, что глубоко обеспокоены ростом количества российских туристов на европейских пляжах и курортах в то время, как Украина подвергается ракетным и дроновым ударам России, а украинских детей принудительно депортируют.

Накануне летнего сезона политики призвали Еврокомиссию сохранить жесткую визовую политику в отношении граждан РФ, ввести новые ограничения в Визовом кодексе, проверить, как государства-члены выполняют действующие правила, особенно в отношении многократных виз, регулярно публиковать статистику выдачи виз россиянам, а также ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских ветеранов.

"Легкий доступ в Шенгенскую зону, в частности для сотен тысяч российских боевиков, которые принимали участие в войне агрессии против Украины, повышает потенциальные риски для нашей безопасности", – отметили министры в письме.

Вопрос выдачи виз гражданам России также планируют обсудить в четверг на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге.

Как сообщал OBOZ.UA, высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас еще 23 февраля заявила, что Евросоюз работает над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил возможностью их въезда "без виз" – как в 1812 или 1945 годах.

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