'Удерживают в тюрьме и не дают позвонить': в Израиле гражданка Украины не смога попасть к родственникам после задержания в аэропорту

Израильская миграционная служба в аэропорту Бен-Гурион задержала 62-летнюю гражданку Украины, которая хотела посетить родственников. Сразу по прилету к женщине подошли представители пограничного контроля МВД, забрали паспорт и спустя некоторое время отвезли в тюрьму в городе Рамла.

Видео дня

Инцидент произошел 12 марта и с того времени миграционная служба не пускает родственников к женщине и даже не дает возможности позвонить. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал зять задержанной женщины Денис Кобылинский.

Подробности инцидента

По словам мужчины, уже более 6 лет он живет в Израиле с супругой Ириной. У семьи несколько месяцев назад родился сын, поэтому теща, которая проживает в Харькове, решила навестить детей в Израиле.

Билет на авиарейс был куплен заранее, однако из-за начала войны на Ближнем Востоке вылет перенесли на другую дату. Тем не менее, в авиакомпании Эль Аль дважды заверили, что в Израиль пустят человек из Украины.

"Сказали два раза, да без проблем, ограничений никаких нету, приезжайте, всё хорошо. Два дня она сюда добиралась, но в аэропорту, где проходить контроль, к ней подошел человек, забрали паспорт и ушли. Я ее ждал в аэропорту, потом у нас раздалась сирена, все спустились в бомбоубежище. Потом, когда я вышел на связь, мне звонит жена и говорит, что маму депортируют", – рассказал мужчина.

На данный момент истинная причина задержания неизвестна, напрямую созвониться с задержанной женщиной родственникам не позволяют. Тем не менее, Денис с Ириной поехали в тюрьму в городе Рамла, однако лично встретиться с задержанной представители МВД не позволили. Более того, представители службы даже не разрешили передать никакие вещи.

Государство просит за освобождение залог

По словам Дениса, по израильским законам государство просит в таком случае залог в размере 50 тыс. шекелей (около 15 тыс. долларов США), который возвращают после того, как приезжий покидает Израиль в течение месяца. Чтобы освободить из тюрьмы тещу, мужчины был готов внести сумму, однако представители власти начали придумывать отговорки.

По одной из версий, миграционная служба предъявила претензии семье, потому что не было официального приглашения через МВД для гражданки Украины. Однако правозащитники отмечают, что такого официального приглашения не требуется, ведь между Израилем и Украиной действует безвизовый режим.

Правоохранители грозят вывезти женщину в Египет

На ближайшие недели обратных авиарейсов нет в связи с боевыми действиями. Поэтому представители миграционной службы заявили, что вывезут женщину в Египет.

"Они привозят человека на египетскую границу, и дальше что? Они просто выкидывают человека на границе посреди пустыни и все, до свидания. Человеку 62 года, я даже не знаю, есть ли у нее деньги, я не знаю, может у нее и деньги в тюрьме забрали", – говорит мужчина.

На данный момент семья задержанной женщины обратилась за помощью к правозащитникам, надеясь на благополучное решение ситуации. Тем не менее, из-за "скотского" отношения израильской миграционной службы и абсурдной ситуации родственники украинки намерены придать огласке инцидент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!