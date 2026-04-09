У Трампа рассматривают вывод войск США из части стран НАТО из-за отказа поддержать кампанию против Ирана – WSJ

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает план "наказания" некоторых стран – членов Североатлантического альянса (НАТО), которые, по его мнению, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Этот план предусматривает вывод американских войск из тех стран, которые не поддержали эти военную кампанию, и размещение их в странах, которые больше являются более полезными в этом смысле.

Об этом сообщило издание WSJ. Вероятно также закрытие американской базы по крайней мере в одной из европейских стран, возможно, в Испании или Германии, по словам двух представителей администрации.

Этот план, который распространился и получил поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации в течение последних недель, находится на ранней стадии разработки и является одним из нескольких планов, которые обсуждает Белый дом, чтобы наказать НАТО.

"Довольно печально, что НАТО отвернулось от американского народа в течение последних шести недель, когда именно американский народ финансировал их оборону", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в среду, 8 апреля.

США имеют около 84 000 военнослужащих, размещенных по всей Европе, хотя точное количество зависит от военных учений и ротационных развертываний.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду отправился в Вашингтон для встречи с Трампом. Отмечается, что Трамп планирует провести очень "откровенный и искренний разговор" с Рютте.

"Не удалось определить, какие страны потеряют войска, однако ряд членов альянса вступил в конфликт с Трампом с момента его возвращения в должность, а недавно вызвали его гнев, выступив против войны в Иране", – написало издание.

Испания — единственная страна НАТО, которая не обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону, — заблокировала американские самолеты, участвовавшие в операции в Иране, от использования своего воздушного пространства. Чиновники администрации также разочарованы Германией после того, как высокопоставленные чиновники раскритиковали войну Трампа, хотя Германия является одним из крупнейших и важнейших центров для американских военных для поддержки их операций на Ближнем Востоке.

Италия также ненадолго заблокировала использование США авиабазы на Сицилии, а французское правительство согласилось разрешить США использовать базу на юге Франции только после того, как гарантировало, что там приземлятся самолеты, которые не участвовали в ударах по Ирану.

В понедельник Трамп заявил, что он "очень разочарован" НАТО, и что их нежелание поддерживать США в войне с Ираном является "следом для НАТО, который никогда не исчезнет". Он часто критиковал альянс и говорил о полном выходе из альянса. В прошлом месяце он опубликовал на своей платформе Truth Social, что страны-члены "Абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь" в войне с Ираном, и добавил: "США ничего не нужно от НАТО".

В то же время, как отмечают чиновники, некоторые страны могут получить выгоду благодаря тому, что их считают благосклонными, — среди них Польша, Румыния, Литва и Греция. Они имеют одни из самых высоких показателей расходов на оборону в альянсе и были среди первых, кто заявил о готовности поддержать международную коалицию по контролю за Ормузским проливом. После начала войны Румыния быстро согласилась на просьбу США о предоставлении разрешения на использование своих баз ВВС США.

