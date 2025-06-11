У Трампа прокомментировали возможную отправку мигрантов в тюрьму Гуантанамо

В Белом доме опровергли сообщения о том, что администрация Дональда Трампа якобы планирует массовое перемещение мигрантов в тюрьму Гуантанамо. Среди них должны были быть граждане Украины, Великобритании, Германии и Франции.

Видео дня

Об этом заявила пресс-секретарь президента США Каролайн Левитт, комментируя материал The Washington Post. "Эта история - фейковые новости. Ничего не происходит", - коротко написала Левитт на своей странице в Х, комментируя материал The Washington Post.

Стоит отметить, что The Washington Post сообщило, что США рассматривают вариант содержания нелегальных мигрантов на территории военной базы Гуантанамо-Бей. По данным издания, речь шла о тысячах человек - в том числе граждан союзных стран, включая Украину, Великобританию и Германию.

Журналисты также утверждали, что правительства этих стран не будут уведомлены о перемещении их граждан. В то же время в самой администрации Трампа эту информацию категорически отвергают.

Как писало издание, сейчас планируется медицинское обследование около 9 тысяч человек для определения их пригодности к перемещению. Но вопрос размещения такого количества мигрантов в Гуантанамо остается открытым. В январе Трамп заявлял о возможной отправке туда до 30 тысяч человек. Однако в марте часть мигрантов, которых временно удерживали на Кубе, перевели обратно в центры в Луизиане - официальных объяснений не предоставили.

Напомним, ранее в Калифорнии вспыхнули протесты против миграционной политики Трампа. Чтобы подавить их, президент США задействовал Нацгвардию и морскую пехоту. Тем временем в штате инициировали сбор подписей за выход из состава США, а губернатор хочет подать на Трампа в суд

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!