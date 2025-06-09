В Лос-Анджелесе планируют новые акции протеста: губернатор Калифорнии хочет подать на Трампа в суд

Лидеры профсоюзов 9 июня планируют организовать еще одну акцию протеста в Лос-Анджелесе (Калифорния), в этот раз в поддержку Дэвида Уэрты – арестованного президента SEIU California, второго по величине профсоюза в штате. Тем временем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что будет судиться с администрацией Дональда Трампа из-за приказа президента задействовать нацгвардейцев для противостояния митингам.

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58-летний Дэвид Уэрта, который возглавляет Международный профсоюз работников сферы услуг Калифорнии (SEIU California), был задержан сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в пятницу, 6 июня, на демонстрации. В ходе задержания он был травмирован. Как передает Associated Press, уже 9-го числа Уэрта предстанет перед судом для слушания по вопросу освобождения под залог.

Мужчину обвиняют в сговоре с целью воспрепятствовать действиям офицера.

Сторонники Уэрты и активисты анти-ICE протестов заявили, что в понедельник соберутся на новый митинг в Гранд-парке в центре Лос-Анджелеса. Кроме того, запланированы акции в по меньшей мере дюжине других городов – от Денвера до Нью-Йорка.

Демонстрации продолжаются уже трое суток. В основном они вызваны недовольством иммиграционными законами, принятыми во время второго срока Дональда Трампа, и жесткими действиями сотрудников ICE.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 9 июня заявил, что его штат подает в суд на администрацию Трампа, так как тот незаконно привлек Национальную гвардию для противодействия протестам в Лос-Анджелесе.

Штат будет добиваться постановления суда, признающего использование Трампом Нацгвардии незаконным, и попросит вынести запретительный судебный приказ на развертывание нацгвардейцев.

Документ подготовит генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта. Он пообещал, что отправит соответствующий иск уже до конца понедельника.

Президент США приказал направить в Лос-Анджелес 2000 военнослужащих Национальной гвардии – несмотря на возражения губернатора – после второго дня бурных митингов, которые сопровождались беспорядками и вандализмом.

Это первый подобный случай в Америке за последние 60 лет. Национальная гвардия в последний раз была развернута без разрешения губернатора в 1965 году.

В тот раз это сделал 36-й президент Соединенных Штатов Линдон Б. Джонсон. Но он отправил войска для защиты марша за гражданские права в штате Алабама. И Джонсон, в отличие от Трампа, применил Закон о восстании – военный закон XVIII века, который позволяет американским президентам задействовать военные силы во время восстаний или беспорядков.

Вместо этого Трамп опирался на федеральный закон, который передает войска Нацгвардии под федеральное командование в обстоятельствах, включающих угрозу мятежа. Однако в документе говорится, что приказы для этих целей "должны отдаваться губернаторами штатов", из-за чего неясно, может ли президент активировать Нацгвардию, если приказ губернатора отсутствовал.

"Он разжег "пожары" и действовал незаконно, чтобы федерализировать Национальную гвардию. Приказ, который он подписал, распространяется не только на Калифорнию – он позволит ему пойти в ЛЮБОЙ ШТАТ и сделать то же самое. Мы подаем на него в суд", – написал в X (Twitter) утром в понедельник, 9 июня, губернатор Калифорнии Ньюсом.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на фоне анти-ICE протестов Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Он обвинил "агрессивные толпы бунтовщиков" в нападениях на федеральных агентов, которые проводят операции по депортации.

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