У Трампа хотят отправить в Гуантанамо тысячи мигрантов: в WP раскрыли подробности и объяснили, есть ли угроза для украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к перемещению тысяч мигрантов, въехавших не территорию страны незаконно, на военную базу Гуантанамо на Кубе, которая обрела печальную славу после превращения ее в тюрьму для особо опасных преступников. Перемещение могут начать уже на этой неделе.

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Угроза депортации нависла над мигрантами из разных стран, в том числе и из Украины. Подробности сообщило издание The Washington Post.

"Администрация Трампа готовится начать перемещение потенциально тысяч иностранцев, которые незаконно находятся в Соединенных Штатах, на военную базу США в Гуантанамо, Куба, начиная уже с этой недели, сообщили американские чиновники, знакомые с этим вопросом. Иностранные граждане, которых рассматривают, происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей света, в том числе многие с Гаити", – отмечает издание, добавляя, что источники подтвердили свои слова "некоторыми документами".

Собеседники The Washington Post также отметили, что Вашингтон вряд ли уведомит правительства стран, из которых происходят иностранцы, о предстоящих перемещениях на печально известный военный объект. Исключений не будут делать даже для близких союзников США – таких как Великобритания, Германия и Франция.

Сейчас запланировано проведение медицинского обследования около 9 тысяч человек, чтобы установить, достаточно ли они здоровы для перемещения в Гуантанамо. Однако, пишет издание, под вопросом остается возможность этой тюрьмы разместить такое огромное количество людей. В начале года туда отправляли несколько сотен мигрантов.

"Но представители администрации Трампа утверждают, что этот план необходим из-за необходимости освободить внутренние центры содержания под стражей, которые стали переполненными на фоне обещания президента Дональда Трампа осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в истории Америки. В документе, с которым ознакомилась газета The Post, говорится, что "GTMO (правительственная аббревиатура базы) не исчерпана", – рассказали в The Washington Post.

Еще в январе Трамп заявил, что отправит в Гуантанамо до 30 тысяч нелегальных мигрантов. Однако десятки иностранцев, которых привезли на эту военную базу США на Кубе в марте, в конце концов были возвращены в центры удержания в Луизиане. Официально объяснений этим "ротациям" не было, однако критики Трампа и его "миграционных репрессий", предполагали, что связаны они были именно с проблемами с вместимостью обретшей дурную славу тюрьмы.

"Чиновник оборонного ведомства заявил, что "текущие миссии на военно-морской базе Гуантанамо остаются неизменными, и мы не комментируем никаких спекулятивных будущих миссий". Министерство внутренней безопасности намерено "минимизировать" время пребывания заключенных на базе в Карибском бассейне, но Белый дом может решить использовать это заведение для длительного содержания под стражей, согласно официальному документу", – говорится в материале.

The Washington Post и его собеседники считают, что эти массовые депортации вызовут критику со стороны союзников США, ведь они вряд ли обрадуются перемещению их граждан в тюрьму, название которой стало "глобальным символом пыток и злоупотреблений после контртеррористической тактики, которую Вашингтон применил после терактов 11 сентября 2001 года в США".

При этом чиновники, общавшиеся с The Washington Post, сообщили, что ряд стран, из которых происходят нелегальные мигранты, выразили США готовность собрать их на родину. Однако, пояснили чиновники, "они не действовали достаточно быстро в глазах Министерства внутренней безопасности".

Эти планы, которые все еще могут быть изменены, появляются на фоне того, что сторонники жесткой иммиграционной политики в кабинете Трампа настаивают на большем количестве депортаций и арестов нелегальных мигрантов.

"Под руководством президента Трампа мы стремимся поставить цель не менее 3000 арестов для ICE ежедневно", – заявил в прошлом месяце Fox News заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, пообещав увеличить это количество.

"Мы должны увеличить количество арестов и депортаций", - заявлял ответственный за пограничную политику в Администрации президента США Том Гоман.

Напомним, ранее в Калифорнии вспыхнули протесты против миграционной политики Трампа. Чтобы подавить их, президент США задействовал Нацгвардию и морскую пехоту. Тем временем в штате инициировали сбор подписей за выход из состава США, а губернатор хочет подать на Трампа в суд

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