У побережья Турции зафиксировали скопление яхт Путина и шести российских миллиардеров: названа вероятная причина

У берегов Турции заметили яхты сразу шести российских олигархов. Они пришвартованы неподалеку от яхты Victoria, которую использует семья российского диктатора Владимира Путина.

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Ближе всего к путинской яхте – менее чем в километре – находится яхта российского миллиардера Романа Абрамовича. Подробности сообщает "Новая газета Европа".

Что известно

Огромные яхты минимум шести российских олигархов замечены у южного и юго-западного побережья Турции – в районе, где пришвартована яхта Victoria, которую использует Путин и члены его семьи.

Victoria – это 71-метровая яхта стоимостью около 30 млн долларов. Формально ее владельцами значатся структуры олигарха Геннадия Тимченко. Но многочисленные расследования журналистов подтверждают: пользуются ею члены окружения Путина, в том числе его сожительница Алина Кабаева.

По состоянию на 16 июля Victoria находилась у поселка Бозбюк, примерно в 84 км от Бодрума.

Неподалеку от путинской яхты, всего в 800 м, замечена 55-метровая яхта Rhea, принадлежащая российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Яхта Serenity & Unity, которой пользуется глава ВТБ Андрей Костин, сейчас находится в 30 км от судна Victoria. А в начале июля обе яхты в течение нескольких дней стояли в гавани Торба на расстоянии в 500 м одна от другой.

У южного побережья Бодрума замечена и 80-метровая яхта Genesis владельца "Лукойла" Вагита Алекперова. По состоянию на 16 июля между ею и путинской яхтой – около 40 км, но до 14 июля они находились значительно ближе друг к другу – примерно в 2 км.

Яхта Romea основателя "Полиметалла" Александра Несиса находится возле Селимие — в 87 км от Victoria А севернее, в 64 км от судна Путина, стоит яхта Predator, ее связывают с совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым.

В бухте возле города Даламан уже около недели находится 73-метровая яхта Altair, принадлежащая Олегу Дерипаске. Расстояние до Victoria – примерно 146 км.

"Что все эти суда делают поблизости друг от друга – неизвестно. Турция не присоединилась к санкциям против России, поэтому Анкара не обязана задерживать яхты бизнесменов под санкциями", – уточнило издание.

Новость о яхтах российских олигархов у побережья Турции появилась на фоне сообщений Bloomberg о том, что несколько богатейших россиян, в том числе близких к Путину, за последний год вывели за границу миллиарды долларов. Их, считают журналисты, тревожат ухудшение состояния экономики и банковского сектора, растущие расходы бюджета, а также участившиеся случаи изъятия собственности.

А миллиардер Андрей Мельниченко в июле написал статью в The Economist, в которой изложил взгляды на то, каким может быть послевоенное устройство России. Перемены, о необходимости которых тот пишет, приведут к окончанию единоличного правления Путина, отмечало издание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом месяце стало известно, что одну из яхт Путина срочно отправили под конвоем в Арктику. Речь идет о судне Graceful.

В российском Мурманске яхту рассчитывают спрятать от возможных ударов украинских дальнобойных дронов.

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