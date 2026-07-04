Яхту Путина срочно отправили под конвоем в Арктику: СМИ назвали причину

Яхта Graceful, владельцем которой, вероятно, является Владимир Путин, покинула европейские воды и направляется в российский Мурманск в Арктике. Решение о передислокации связано с ростом угрозы со стороны украинских дальнобойных дронов после недавних ударов по военным объектам РФ.

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Об этом сообщает The Telegraph. В настоящее время передвижение судна находится под постоянным наблюдением союзников.

Таким образом, 82-метровая яхта движется вдоль побережья Норвегии в сопровождении большого противолодочного корабля "Североморск" и патрульно-спасательного судна "Воевода". Во время прохождения Балтийского моря конвой также сопровождали корабли ВМС Германии и Дании.

Было зафиксировано, что палуба Graceful накрыта специальными защитными сетками. Они могут использоваться в качестве дополнительной защиты от атак беспилотников.

Бывший военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман считает, что Кремль пытается максимально обезопасить судно после успешных украинских ударов по российским военно-морским объектам.

"Они не хотят рисковать. Перемещают яхту подальше от украинцев после того, как те нанесли удары по Кронштадту", — заявил он.

Ведь незадолго до этого украинские дальнобойные беспилотники атаковали военно-морскую базу Кронштадт в Финском заливе, где был повреждён один из современных кораблей российского флота. После атак в гавани стало заметно меньше военных кораблей.

Эксперт по военно-морской безопасности Эмма Солсбери отметила, что масштаб сопровождения яхты выглядит как "чрезмерный уровень защиты". В Кремле стремятся избежать как возможного перехвата судна странами НАТО, так и репутационных потерь в случае его поражения.

Яхту Graceful уже много лет связывают с Владимиром Путиным. Российский диктатор неоднократно пользовался яхтой, в частности во время морского путешествия с Александром Лукашенко в 2021 году. После начала полномасштабного вторжения России в Украину судно попало под санкции США, а впоследствии сменило название на Kosatka ("Косатка").

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия второй раз подряд отменила главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, приуроченный к так называемому Дню Военно-морского флота, из-за проблем с безопасностью. Причиной называют возможные удары Украины, в частности после атаки на фрегат "Бойкий" в Кронштадте.

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