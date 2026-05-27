Россия теряет одного из главных покупателей своей нефти: кто обиделся на Кремль

Турция, которая является третьим по величине покупателем российской нефти марки Urals, начала отказываться от энергоресурсов из страны-агрессора. В результате в мае импорт этого сырья в мае может упасть до самого низкого показатель за почти полтора года – 161 тыс. баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters. Причиной отказа от российской нефти стало сокращение скидок на нее.

Что произошло

Среднесуточный объем импорта нефти Urals в Турцию из российских портов на Балтийском и Черном морях в мае составит около 161 тыс. баррелей в сутки (б/с). Для сравнения, динамика предыдущих периодов выглядит так:

в январе-апреле текущего года средний показатель составлял 189 тыс. б/с;

в мае 2025 года Турция покупала в среднем 302 тыс. б/с.

Таким образом, по данным аналитиков, текущие морские поставки сорта Urals в страну упадут до самого низкого значения как минимум с января 2025 года. Трейдеры крупных западных компаний объясняют это двумя факторами:

Турция привыкла покупать российскую нефть с существенным дисконтом, а по нынешним высоким ценам брать ее отказывается;

значительные объемы сырья на рынке перехватила Азия, в частности Индия, из-за чего свободных баррелей для турецкого рынка просто не осталось.

Кто заменил Россию на турецком энергорынке

Частичное падение объемов российской нефти было компенсировано благодаря наращиванию импорта смеси CPC Blend (Каспийский трубопроводный консорциум) из Каспийского региона, которая в зависимости от конкретной партии поставляется как из Казахстана, так и из РФ.

При этом сама Россия в первой половине мая смогла нарастить общие объемы отгрузки сырья из своих западных портов примерно на 9% – до 2,35-2,4 млн б/с, по сравнению с апрельским показателем в 2,2 млн баррелей в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа продлила действие исключения из санкций на российскую нефть. После того, как разрешение на закупку ресурса завершилось 16 мая, его продлили еще на 30 дней.

