У побережья Мальты был атакован корабль с гуманитарной помощью для Газы: судно горит и тонет

В пятницу, 2 мая, корабль Conscience с гуманитарной миссией для жителей сектора Газа подвергся атаке беспилотником в международных водах у побережья Мальты. На судне вспыхнул пожар, в нем образовалось отверстие и оно начало тонуть.

Видео дня

Об этом сообщило CNN со ссылкой на Коалицию Флотилии свободы (FFC), которая проводит кампанию по прекращению блокады анклава Израилем. Там отметили, что на борту их корабля находились 30 международных правозащитников, инцидент произошел около 00:20 по местному времени.

"Сейчас в судне отверстие, оно тонет. Отправлен сигнал SOS в соседние страны, включая Мальту. Была отправлена небольшая лодка с южного Кипра", – сказала спикер коалиции Ясемин Акар, добавив, что смогла связаться с членами экипажа после того, как был отправлен сигнал о необходимости спасения.

На видео, которое FFC опубликовала в своем аккаунте X, виден пожар на судне, а также дым, в другом ролике можно услышать звук взрывов. Однако CNN указывает, что не может самостоятельно проверить видео.

В то же время Вооруженные силы Мальты подтвердили пожар на судне, сказав, что "внимательно следят за ситуацией". Там подчеркнули, что возгорание уже потушили, пострадавших на борту нет.

"Наше судно находится в 17 км от берегов Мальты в международных водах, и оно дважды подверглось атаке беспилотником. У нас на этом судне сейчас 30 тонущих международных правозащитников", – при этом сказала представитель FFC.

Она предположила, что целью нападения могли быть генераторы в носовой части корабля.

Вместе с тем Коалиция Флотилии свободы не обвинила ни одну конкретную сторону в причастности к заявленной атаке. По данным CNN, веб-сервисы морского судоходства показывают, что судно Conscience под флагом Палау вышло из Туниса вечером во вторник, 29 апреля; оно стояло на месте у побережья Мальты около 12 часов до случившегося нападения.

Главный организатор FFC Тьяго Авила сообщил, что корабль с гуманитарной помощью должен был пришвартоваться на Мальте в четверг, чтобы забрать дополнительных пассажиров. По его словам, организации известно, что корабль серьезно поврежден, но он не знает, пострадал ли кто-то. FFC намеревалась организовать небольшую лодку для сопровождения спасательной команды к местоположению Conscience.

На своем сайте Коалиция Флотилии свободы описывает себя как международную сеть пропалестинских активистов, работающих над прекращением блокады Газы Израилем и доставлением гуманитарной помощи анклаву, "окруженном путем прямых ненасильственных действий".

Газа находится под осадой израильской армии с момента смертельных нападений террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. 2 марта Израиль ввел полную гуманитарную блокаду Газы, прекратив поставки пищи, медикаментов и другой помощи более 2 млн проживающих на этой территории палестинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газы будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты основные цели. Речь идет об уничтожении ХАМАС, освобождении захваченных заложников и обеспечении безопасности страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!