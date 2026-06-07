'У нас с Путиным очень тесные взаимоотношения': Пашинян опроверг напряжение между Арменией и Россией

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не видит напряжения в отношениях между Арменией и Россией. Глава правительства также выразил уверенность в мирном будущем Южного Кавказа и подчеркнул важность регионального сотрудничества. По его словам, демократия является инструментом для достижения мира между странами региона.

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Об этом он сказал 7 июня после голосования на парламентских выборах в Армении, отвечая на вопрос журналистов о влиянии выборов на регион. Он отметил, что отношения между Арменией и Россией имеют институциональную основу и строятся на взаимном уважении.

"Некоторые силы, действующие в Армении, пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях. Эта напряженность не возникает по той простой причине, что у нас с президентом РФ очень тесные отношения", – сказал премьер.

Перспективы региона

Пашинян заявил, что уверен в мирном будущем региона. Он напомнил о достижении мира с Азербайджаном, а также отметил глубокие отношения с Грузией.

Кроме того, премьер выразил надежду на установление дипломатических отношений с Турцией. По его словам, в ближайшее время могут быть открыты железнодорожное и автомобильное сообщение между странами.

Отдельно он упомянул о проекте TRIPP, который, как считает Пашинян, будет выгодным для всех государств региона. Он отметил, что реализация этой инициативы может принести пользу Армении, Азербайджану, Турции, Грузии и Ирану.

Избирательный день

7 июня в Армении проходят парламентские выборы. В них участвуют 18 политических сил, среди которых два блока и 16 партий.

Право голоса имеют 2 млн 485 тыс. 851 гражданин страны. Голосование проходит на фоне обсуждения дальнейшего развития отношений Армении с соседними государствами и международными партнерами.

Как писал OBOZ.UA, ранее медиа предупреждали о возможной попытке масштабного внешнего вмешательства в избирательный процесс в Армении. Речь идет об организованных действиях, направленных на влияние на результаты голосования через привлечение избирателей, находящихся за рубежом.

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