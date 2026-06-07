В Армении стартовали знаковые выборы, которые Россия пытается фальсифицировать: все подробности

7 июня в Армении начались выборы, которые могут стать решающими для дальнейших отношений страны с Западом и Россией. Накануне голосования журналисты и представители гражданского общества сообщили о масштабных информационных операциях Кремля, направленных против правительства Никола Пашиняна.

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По данным медиа, Россия развернула комплексную кампанию политического и информационного влияния на выборы. Страна-агрессор использует, в частности, сети ботов и фейковые медиа.

На выборах граждане Армении должны выбрать между правящей партией "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном и разрозненной пророссийской оппозицией, которую открыто поддерживает Кремль.

Одной из ключевых фигур оппозиционного лагеря стал российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян. Он возглавляет партию "Сильная Армения" и участвует в кампании. По состоянию на момент проведения выборов, он находится под домашним арестом. Активную промосковскую кампанию также проводил бывший президент Армении Роберт Кочарян.

По данным опроса Breavis, обнародованным за несколько дней до голосования, Пашинян может получить более 60% голосов избирателей. Вместе с тем ни одна оппозиционная партия, по данным исследования, не должна была преодолеть отметку в 12%.

Задержания перед выборами и российское влияние

Накануне выборов Следственный комитет Армениизадержал шестерых кандидатов от партии "Сильная Армения". Это произошло после того, как Центральная избирательная комиссия разрешила привлечь их к суду по обвинению в отмывании средств и подкупе избирателей.

Одновременно армянские медиа сообщали о масштабных российских кампаниях дезинформации и попытках повлиять на результаты голосования. Москва эти обвинения отвергает. Также накануне голосования журналисты сообщили о резком увеличении количества граждан Армении, которые прибывали в Ереван из России для участия в выборах. В то же время Reuters сообщило, что Кремль якобы готовил переброску до 100 тысяч избирателей в страну, для влияния на парламентские выборы.

Расследование The Insider установило, что за информационными атаками против правительства Пашиняна стоят структуры, связанные с Кремлем, "фабриками троллей" и организаторами кампаний Doppelganger.

Для влияния на общественное мнение запускали специально созданные сайты и псевдомедиа. Одним из таких ресурсов стал сайт "Ереван Первый". Через него распространялся тезис о том, что Армения якобы может существовать только "под защитой России".

Также через сети ботов и фейковых аккаунтов распространялись сообщения о якобы коррупции Пашиняна, потере суверенитета страны, риске войны с Россией и ложные сообщения о состоянии здоровья премьера.

Отдельным элементом кампании стала фейковая "армянская Википедия". По данным журналистов, ее создали не только для манипуляций в поисковых системах, но и для влияния на ответы систем искусственного интеллекта. Через нее ложная информация могла вноситься в источники, которые могут использоваться для обучения моделей.

Фейки о Пашиняне и сотни поддельных видео

В расследовании также упоминается сеть Storm-1516. Именно она распространяла ролики с ложными утверждениями о якобы ВИЧ у Пашиняна и другие конспирологические истории. Ранее эта же струкура работала против Украины, Молдовы, а также кандидатов на выборах в странах ЕС и США.

Еще одной составляющей кампании стала ботосеть "Матрешка". По данным журналистов, она распространила не менее 343 фейковых видео об Армении. В материалах использовались поддельные сюжеты Euronews и France 24. Кроме того, публиковались созданные с помощью ИИ видео о якобы "газовых камерах на Арарате" и "уничтожении культурного кода Армении".

Также на улицах Еревана распространяли печатную газету Wyoming Star, за которой, по данным журналистов, стоит связанный с ФСБ российский деятель Александр Ионов.

Что говорит сам Пашинян

Действующий премьер Пашинян во время кампании заявлял, что будущее страны зависит от способности обеспечить долговременный мир после урегулирования карабахского вопроса.

"Отказ от Карабаха был моей самой большой услугой Армении, потому что нас загнали в ловушку, и если бы мы продолжали идти тем путем, мы потеряли бы Армению и армянскую государственность", – сказал премьер.

В то же время из-за экономического давления со стороны Москвы Пашинян пытался снизить уровень напряжения в отношениях с Россией. По его словам, он договорился о поездке в Москву для встречи с кремлевским главарем Владимиром Путиным.

"Мы не будем втягиваться в словесную войну с Россией, мы спокойно будем защищать позиции Армении. Мы не будем действовать против интересов России, но и против собственных интересов также действовать не будем", – добавил он.

Премьер также отметил, что отношения между Арменией и Россией "находятся в фазе трансформации", однако остаются "открытыми и искренними, без каких-либо темных углов".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне выборов в Армении Центральная избирательная комиссия страны отказалась признавать регистрацию пророссийской партии "Сильная Армения" недействительной. Соответствующий запрос, поданный на рассмотрение политсилой "Республика", отклонили единогласно.

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