Накануне парламентских выборов в Армении появляются сообщения о возможной попытке масштабного внешнего вмешательства в избирательный процесс. Речь идет об организованных действиях, направленных на влияние на результаты голосования через привлечение избирателей, находящихся за рубежом.

По данным источников, ключевую роль в этих процессах могут играть структуры, связанные с Россией. Об этом сообщает NEXTA Live.

Согласно обнародованной информации, накануне парламентских выборов, запланированных на 7 июня, пророссийские структуры могут организовывать доставку в Армению граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Такие действия рассматриваются как потенциальный инструмент влияния на результаты голосования.

Активист Мика Бадалян, который связан с фондом "Евразия", финансируемым Россией, предлагает гражданам Армении, находящимся в РФ, бесплатные авиабилеты из Москвы в Ереван.

Дата перелета, по информации источников, назначена на 4 июня – за несколько дней до выборов.

Отдельно отмечается, что ранее агентство Reuters сообщало об обсуждении в Москве возможности доставки в Армению до 100 тысяч человек. По оценкам собеседников издания, это могло бы стать фактором влияния на итоги выборов.

Что предшествовало

Напомним, накануне парламентских выборов в Армении, опросы прогнозируют существенное преимущество партии премьер-министра Никола Пашиняна. Его политическая сила "Гражданский договор" может получить примерно 65% голосов избирателей.

Исследование показало значительное отставание оппозиции, часть которой, имеет поддержку от России. Ни одна из оппозиционных сил, согласно результатам, не преодолевает отметку в 12%.

Пашинян может получить возможность продолжить курс стратегического сближения с Западом. Такое развитие событий может усилить напряжение в отношениях с Россией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, кремлевский диктатор Владимир Путин сравнил сближение Армении с Европейским Союзом с ситуацией, которая наблюдалась в Украине. По его словам, намерения официального Еревана присоединиться к ЕС "требуют особого рассмотрения".

