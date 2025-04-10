"У нас есть оружие, о котором никто даже не знает, что это такое": Трамп похвастался могуществом США. Видео

Президент США Дональд Трамп похвастался могуществом своей страны. По его словам, сейчас Соединенные Штаты намного мощнее, чем можно себе представить.

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В частности, глава Белого дома намекнул на наличие у Америки "самого мощного оружия в мире". Об этом Трамп заявил во время брифинга 9 апреля.

Американский президент заявил, что США обладают оружием, мощность которого превосходит любые системы вооружения во всех странах. При этом он добавил, что люди даже не могут себе вообразить мощность такого оружия.

"И мы очень сильные. Эта страна очень могущественная. Позвольте мне сказать вам, это намного мощнее, чем люди понимают. У нас есть оружие, о котором никто не подразумевает. Это самое мощное оружие в мире. Мощнее, чем кто-либо. Даже близко", – сказал президент Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что заявления Трампа о "самом мощном в мире оружии" прозвучали в контексте торговой войны, главным соперником Америки в которой стал Китай. Глава Белого дома говорил об оружии после того, как Пекин ввел ответные тарифы, при этом добавил, что надеется на заключение хорошей сделки.

"Я думаю, что мы заключим очень хорошую сделку для обоих. Но, знаете, к нам так плохо относились столько лет. Опять-таки, мы позволили этому случиться. С нами так плохо относились столько лет, но нет, я этого не ожидаю. Я считаю, что президент Си является один из очень умных людей в мире, и я не думаю, что он позволил бы этому случиться", – заявил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп объявил в среду, 9 апреля, что приостанавливает на 90 дней введение дополнительных пошлин для большинства стран. Он объяснил такой шаг тем, что "люди начинают бояться и визжать".

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что кроется за 90-дневной паузой на новые пошлины. По его словам, это решение было принято, чтобы Трамп получил "рычаг влияния для переговоров". Американский президент ожидает, что страны придут в США "с наилучшим соглашением".

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