"У нас достаточно оружия": Лукашенко рассказал, как Беларусь собирается защищаться от "агрессии", и вспомнил Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна имеет достаточно вооружения для защиты и не стремится вступать в войну с соседними государствами. Однако в случае агрессии Минск готов ответить всеми доступными средствами.

Видео дня

Лукашенко заявил, что ответ будет происходить при поддержке России. Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Итак президент Беларуси выдвинул предупреждение для соседних стран – в частности Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и частично Украины – воздержаться от любых действий, которые Минск может расценить как агрессию. Ведь Беларусь не намерена начинать военные действия и не планирует использовать свою территорию для нападений на другие государства.

В то же время белорусский лидер подчеркнул, что страна готова к обороне в случае угрозы. Речь идет не только о возможности использования ядерного оружия, но и о широком спектре других военных средств, которые, как он утверждает, являются достаточными для противодействия любому нападению.

Отдельно Лукашенко обратил внимание на союзнические отношения с Россией, отметив, что в случае угрозы существованию Беларуси Москва может присоединиться к ее защите в соответствии с двусторонними договоренностями. Он добавил, что ответ на потенциальную агрессию будет жестким.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна выступает против войны, однако параллельно готовится к ней. Ведь мирный период нельзя воспринимать как гарантированный.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!