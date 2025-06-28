'У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном': Трамп заявил, что уладит конфликт с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что уладит конфликт с Северной Кореей. Ключ к взаимопониманию между Вашингтоном и Пхеньяном он видит в том, что якобы "чудесно ладит" с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

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В то же время, по данным Южной Кореи, делегация КНДР неоднократно отказалась принять письмо, написанное Трампом "другу" Киму. Подробности сообщает Reuters.

Когда у Трампа, который в Овальном кабинете хвастался перед СМИ своими "успехами" в решении глобальных конфликтов, журналисты спросили, написал ли он анонсированное ранее письмо к Ким Чен Ыну – президент США уже привычно начал отвечать на какой-то другой вопрос.

О письме он не сказал ничего. Однако взялся хвастаться "дружбой" с северокорейским диктатором и тем, что "достигнет решения конфликта с Северной Кореей".

"У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и мы с ним прекрасно ладим. Так что посмотрим, что будет. Кто-то говорит, что существует потенциальный конфликт, я думаю, мы его решим. Если он и есть, то нас это не касается", – заявил Трамп.

В то же время южнокорейское издание NK News, которое отслеживает события в КНДР, сообщило, что делегация Северной Кореи в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке неоднократно отказывалась принять письмо от Трампа к Киму.

Во время первой каденции Трампа они с Кимом провели три саммита и обменялись несколькими "прекрасными", по определению президента США, письмами. Далее же отношения между Вашингтоном и Пхеньяном стремительно охладели из-за требований США к КНДР отказаться от ядерного оружия.

Во время своего второго срока Трамп наконец признал, что Северная Корея является "ядерной державой". В то же время в Белом доме 11 июня заявили, что Трамп будет приветствовать возобновление общения с Кимом. В то же время в администрации Трампа не подтвердили, что президент США посылал северокорейскому диктатору какое-либо письмо.

Между тем, пишет Reuters, Северная Корея не проявила никакого интереса к возвращению к переговорам после провала дипломатии Трампа в 2019 году.

"Вместо этого она значительно расширила свои программы ядерного оружия и баллистических ракет, а также развила тесные связи с Россией через прямую поддержку войны Москвы в Украине, которой Пхеньян предоставил как войска, так и оружие", – резюмирует издание.

Напомним, ранее Трамп заявил членам НАТО на саммите, что Россия не нападет на них, пока он остается президентом США. Аргументом американского президента является якобы уважение и дружеское отношение к нему со стороны российского диктатора Владимира Путина. По словам Трампа, его личное влияние и предыдущий опыт взаимодействия с российским руководством является достаточным гарантом безопасности для европейских стран.

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