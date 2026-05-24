У Белого дома снова произошла стрельба – что происходит

В Вашингтоне, США, недалеко от Белого дома, произошла стрельба с участием неизвестного и нескольких сотрудников Секретной службы. В результате стрельбы два человека получили ранения.

Инцидент произошел на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы, то есть непосредственно у входа в Белый дом. Об этом сообщают американские вещатели.

Что произошло

Как отмечается, сотрудники Секретной службы среагировали на сообщение о вооруженном мужчине, который открыл огонь. На месте происшествия возникла стрельба.

Из-за угрозы в Белом доме срочно ввели так называемый режим локдауна. Людей, которые находились на северной лужайке Белого дома, эвакуировали в здание, и приказали не выходить. Вооруженные винтовками агенты заблокировали территорию.

На момент стрельбы американский президент Дональд Трамп находился внутри Белого дома.

В ФБР подтвердили, что агенты бюро прибыли на место происшествия для оказания поддержки Секретной службе.

Точные обстоятельства и мотивы стрелка сейчас выясняются.

Что предшествовало

Это не первый такой инцидент возле Белого дома за последнее время. Напомним, как 25 апреля, во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне также произошла стрельба. Очевидцы из бального зала отеля Washington Hilton сообщили, что раздались выстрелы, и что подозреваемый в стрельбе был арестован.

Вице-президента Джей Ди Вэнса и членов кабинета Трампа, которые также присутствовали на мероприятии, срочно вывели, а вскоре Трамп подтвердил, что стрелка задержали.

Как сообщал OBOZ.UA, также в США задержали мужчину, который неоднократно угрожал убить Трампа. Во время спецоперации он вышел к агентам с мечом и отказывался сдаться.

