Туск созвал экстренное заседание правительства, объявлен ускоренный вызов резервистов: как в Польше отреагировали на вторжение российских дронов

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства на фоне многочисленных нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября. Оно запланировано на 9 часов утра по киевскому времени.

Видео дня

Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка. Вместе с тем объявлен ускоренный вызов резервистов.

"Продолжается встреча премьер-министра Дональда Туска с министрами, ответственными за безопасность государства. Премьер-министр созвал чрезвычайное заседание Совета министров на 8.00", – написал он.

Из-за нарушения воздушного пространства Польши и привлечения наземных поисково-спасательных подразделений для военнослужащих территориальной обороны был установлен сокращенный срок лагеря.

"Военнослужащие могут получить призыв о немедленной ставке: до 6 часов в воеводствах: Подляшье, Мазовец, Люблин и Прикарпатская область, до 12 часов в воеводствах: Поморская, Варминско-Мазурская, Куяве-Поморская, 12-й час, Миви Митокшиски и Малопольша", – указано в сообщении.

Дополняется...