Турция хочет изменить карту мирового судоходства: что известно о 'проекте века' на миллиард долларов

Турция продолжает продвигать строительство канала "Стамбул" – искусственного водного пути длиной 45 километров, который должен стать альтернативой перегруженному Босфору. Проект рассматривается как стратегический для международной торговли и энергетических перевозок.

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Однако его реализация сопровождается финансовыми, экологическими и политическими спорами. Об этом сообщает сербское издание Blic.

Проект канала "Стамбул" был представлен турецкими властями как решение для уменьшения нагрузки на Босфор – одну из важнейших морских артерий мира. Новый водный путь должен пройти по европейской части Стамбула параллельно естественному проливу и обеспечить дополнительный маршрут для коммерческого судоходства.

Канал будет иметь длину около 45 километров и ширину более 20 метров. Инфраструктурный комплекс также будет включать портовые объекты, логистический центр, марину и рекреационные зоны. Стоимость строительства оценивается примерно в 75 миллиардов турецких лир, что эквивалентно более одному миллиарду долларов.

Особое значение проект приобрел на фоне дискуссий о безопасности глобальных морских маршрутов. Через Босфор проходят суда из Украины, Румынии, Болгарии, Грузии и других черноморских государств, которые транспортируют энергоносители, аграрную продукцию и промышленные товары на мировые рынки.

В то же время реализация канала продвигается медленнее, чем ожидалось. Несмотря на начало отдельных строительных работ и возведение моста Сазлидере, власти Турции признают, что дальнейшее продвижение зависит от наличия необходимого финансирования. Экономическая нестабильность и высокая стоимость проекта остаются одними из главных вызовов.

Отдельные эксперты обращают внимание на юридические и геополитические аспекты. Речь идет прежде всего о возможном влиянии нового канала на режим прохода судов через турецкие проливы, который сейчас регулируется Конвенцией Монтре 1936 года.

Серьезные дискуссии ведутся и вокруг экологических последствий. Ученые предупреждают, что создание нового сообщения между Черным и Мраморным морями может повлиять на морские течения, уровень солености воды и экосистему региона. Также существуют опасения относительно потенциального влияния на водохранилища, которые обеспечивают питьевой водой многомиллионный Стамбул.

Канал "Стамбул" остается одним из самых масштабных инфраструктурных замыслов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сторонники проекта считают его важным шагом для усиления роли страны в международной логистике, тогда как критики отмечают высокие затраты и возможные риски для окружающей среды.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Турция официально выдвинула претензии Греции о нарушении международных договоров из-за размещения военной техники на некоторых островах в восточной части Эгейского моря. Анкара требует убрать вооружение с островов, которые должны оставаться нейтральными по условиям договоров.

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