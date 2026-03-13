Назревает еще один региональный конфликт? Турция выдвинула Греции претензии по островам Эгейского моря

Турция официально выдвинула претензии Греции о нарушении международных договоров из-за размещения военной техники на некоторых островах в восточной части Эгейского моря. Анкара требует убрать вооружение с островов, которые должны оставаться нейтральными по условиям договоров.

Видео дня

Об этом заявило Министерство обороны Турции. В министерстве отметили, что демилитаризованный статус островов является одним из ключевых условий соответствующих соглашений.

"Действия Греции, направленные на нарушение статуса островов вопреки надлежащим образом заключенным международным договорам, создают нарушение международного права, а также подрывают наши отношения добрососедства и союзничества", – заявили в Минобороны Турции.

В заявлении отмечается, что статус части островов определен Лозаннским мирным договором 1923 года и Парижским мирным договором 1947 года. Согласно указанным документам, этот регион был передан Греции только при условии его полной демилитаризации.

В частности, речь идет об островах Лемнос (статус регулируется Лозаннским договором) и Карпатос (подпадает под действие Парижского договора).

В минобороны Турции отметили, что нарушение демилитаризованного статуса островов не может быть оправдано односторонними действиями.

Указывается, что этот вопрос также был озвучен на самом высоком уровне.

"В условиях кризисов безопасности, продолжающихся в нашем регионе, такие ситуации между союзниками по НАТО являются неприемлемыми. Мы заявляем, что не принимаем действия Греции, направленные на использование кризисов в нашем регионе как возможности для собственной выгоды", – говорится в заявлении.

Обвинения прозвучали на фоне региональной напряженности, в частности из-за атак Ирана на Ближнем Востоке. Греция направила на острова системы ПВО Patriot и истребители F-16 для поддержки Болгарии, что Турция расценивает как недопустимую милитаризацию в условиях кризиса.

Эгейский спор

Так называемый Эгейский спор – это длительный комплекс территориальных и политических разногласий между Грецией и Турцией относительно суверенитета, воздушного пространства, территориальных вод, континентального шельфа и использования ресурсов в Эгейском море.

Основные спорные вопросы:

Территориальные воды: Греция претендует на расширение своих вод до 12 морских миль, в то время как Турция угрожает войной, считая это ограничением собственных интересов.

Континентальный шельф: спорыо правах на разведку и добычу полезных ископаемых (нефть, газ).

Воздушное пространство: Несогласие относительно границ греческого воздушного пространства и зоны полетов.

Статус островов: вопрос демилитаризации некоторых греческих островов вблизи побережья Турции.

Конфликт, длящийся с 1970-х годов, неоднократно ставил страны, которые обе являются членами НАТО, на грань военного столкновения

Так, в 1987 году и в начале 1996 года "Эгейский спор" приводил к кризисным ситуациям, близким к вспышке военных действий между двумя государствами.

Как сообщал OBOZ.UA, Греция хочет расширить территориальные воды в Эгейском море. Министр иностранных дел Георгис Герапетритис намекнул на будущие шаги по расширению территорий влияния, однако не уточнил, на какие именно морские воды претендует Греция.

Это не первая инициатива Греции по указанной территории. Она всегда вызывала возражения Анкары. В частности, из-за этих планов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал грекам "последствиями, о которых они будут жалеть".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!