Турецкая делегация приехала в США договариваться о возвращении страны в программу F-35: почему это важно

Делегация комиссии по иностранным делам турецкого парламента прибыла с визитом в Вашингтон для проведения встреч, направленных на укрепление двусторонних связей и обсуждение ключевых оборонных вопросов. Среди них – снятие с Турции санкций на участие в программе F-35, введенных после приобретения Анкарой российских ЗРК С-400.

Об этом сообщило издание Hürriyet Daily News. Визит начался 9 февраля и продлится шесть дней.

Миссия имеет целью расширение отношений между Турцией и США на президентском и правительственном уровнях.

"Делегация планирует встретиться с председателем Комитета Сената США по иностранным делам, спикером Палаты представителей, а также с несколькими сенаторами и членами Палаты представителей", – сообщил о программе визита глава делегации, глава комитета по иностранным делам турецкого парламента, депутат от правящей Партии справедливости и развития Фуат Октай.

По его словам, переговоры будут сосредоточены на снятии санкций, влияющих на оборонную промышленность Турции, инициативе Анкары "Турция без террора" и региональных событиях в Сирии, Ираке, Иране и Газе.

Визит происходит на фоне того, как Анкара продолжает добиваться ослабления санкций США и возобновления участия в программе истребителей F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в сентябре заявил, что надеется, что переговоры помогут устранить препятствия, мешающие Турции приобрести истребители.

Турция сделала выбор между С-400 и F-35

Анкара приобрела у Москвы российские системы противовоздушной обороны С-400 в 2017 году за 2,5 млрд долларов, заявив о невозможности договориться о закупке систем Patriot в США. Вместе с российскими ЗРК Турция приобрела ряд проблем.

Такой шаг Анкары вызвал серьезный кризис в отношениях с США и НАТО. Из-за этого Турция была исключена из программы истребителей F-35 и попала под санкции против оборонного сектора (CAATSA). В НАТО заявили, что Россия может получить важную разведывательную информацию, если Турция будет использовать С-400 вместе с западными самолетами.

Напомним, при первом президентстве Трампа, в августе 2019 года Пентагон поставил ультиматум Турции из-за приобретенных С-400.

В министерстве обороны США тогда заявили, что Анкара должна выбрать между российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35, ведь США не намерены поставлять Турции самолеты при наличии у них российских систем ПВО.

В конце концов Турция была вынуждена сделать выбор.

С конца 2025 года Анкара ведет переговоры о возвращении этих систем России для восстановления отношений с США и покупки F-35.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция хочет вернуть России системы ПВО С-400. Это положит конец противоречивой сделке, которая обострила отношения Анкары с США и другими членами НАТО.

