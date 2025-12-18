Турция хочет вернуть России системы ПВО С-400: в Bloomberg объяснили, зачем это Анкаре

Турция стремится вернуть системы противовоздушной обороны С-400, которые она приобрела у России почти десять лет назад. Это положит конец противоречивой сделке, которая обострила отношения Анкары со США и другими членами НАТО.

Такой шаг со стороны Турции также потенциально позволил бы ей приобрести американские истребители F-35, которые страна давно стремится иметь на вооружении. Об этом пишет Bloomberg.

Переговоры уже начались?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос о С-400 во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Туркменистане на прошлой неделе, сообщили информированные источники. Этот разговор лидеров состоялся после аналогичных обсуждений между должностными лицами двух стран.

"Этот шаг Эрдогана произошел после усиления давления со стороны Вашингтона относительно отказа от передовых российских технологий. Вопрос владения Турцией ракетами и ее желание снова присоединиться к программе F-35 обсуждались во время встречи Эрдогана с Дональдом Трампом в Белом доме в сентябре", – сказано в статье.

Близкий союзник президента США Том Баррак, который является послом Штатов в Турции, заявил в начале этого месяца, что Анкара близка к отказу от С-400. Он прогнозирует, что этот вопрос может быть решен в течение следующих четырех-шести месяцев.

Зачем это Турции

По словам источников, отказ Турции от российской военной техники может значительно улучшить ее отношения с США. Это может проложить путь к отмене американских санкций против турецкой оборонной промышленности и доступа Анкары к военным самолетам F-35. Высокопоставленный турецкий дипломат недавно заявил, что ожидает отмены санкций в следующем году.

США исключили Анкару из программы F-35 в 2019 году в ответ на приобретение С-400. Затем в 2020 году Вашингтон применил Закон о противодействии противникам Америки путем санкций, известный как CAATSA, чтобы не дать оборонной промышленности Турции получить доступ к секретным технологиям.

Анкара также требует возврата миллиардов долларов, потраченных на приобретение систем противовоздушной обороны. Это повышает вероятность того, что Турция попросит об отчислениях со счета за импорт нефти и природного газа из России, отмечают источники. В то же время они добавляют, что этот вопрос станет предметом обсуждений.

"Однако, по словам этих источников, стоимость ракет и радаров С-400 является незначительной по сравнению с дипломатическим капиталом, который Турция могла бы получить от союзников по НАТО, и в частности от Трампа, если она избавится от этой системы", – пишет Bloomberg.

В НАТО заявляли, что Россия может получить важную разведывательную информацию, если Турция будет использовать С-400 вместе с западными самолетами. Сейчас Анкара не использует эту систему.

Как сообщал OBOZ.UA, турецкий оборонный концерн Roketsan разработал ракету CIRIT для поражения дронов-камикадзе типа Shahed-136. Ее стоимость будет в 30 раз ниже, чем все зарубежные аналоги, которые сейчас находятся на вооружении.

