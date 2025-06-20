"Готовы к любому сценарию": в ЦАХАЛ прокомментировали информацию об исчерпании запасов ракет-перехватчиков

В Армии обороны Израиля прокомментировали сообщения СМИ о том, что у страны якобы заканчиваются ракеты-перехватчики для отбития воздушных атак. В ЦАХАЛ отметили, что не испытывают нехватки перехватчиков ПВО в ходе конфликта с Ираном.

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Об этом в комментарии The Times of Israel сказали израильские военные чиновники. По их словам, Армия обороны Израиля "готова справиться с любым сценарием".

В то же официально в ЦАХАЛ отказались комментировать конкретные вопросы, связанные с боеприпасами.

Военные чиновники сообщили The Times of Israel, что операция в Иране была спланирована на несколько месяцев вперед, и при планировании учитывались запасы баллистических ракет и беспилотников Ирана, которые он мог бы запустить по Израилю. Принимая во внимание запасы Ирана, Армия обороны Израиля заранее подготовилась с достаточным количеством перехватчиков, чтобы справиться с угрозой.

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил сегодня вечером, что страна "начала кампанию, когда у Ирана было около 2500 ракет класса "земля-земля".

Кроме того, на данный момент в ходе операции Армия обороны Израиля использует меньше перехватчиков, чем предполагала.

По данным журналистов, Армия обороны Израиля подсчитала, что Иран выпустит несколько сотен баллистических ракет по Израилю в качестве первоначального ответа. На самом деле было выпущено всего 100.

В общей сложности за последнюю неделю из Ирана по Израилю было выпущено около 470 баллистических ракет, что ниже "базового сценария" Армии обороны Израиля для операции. Большинство иранских ракет, выпущенных по Израилю в последние дни, были перехвачены, с той же частотой, что и атаки Ирана в 2024 году, согласно сообщениям ЦАХАЛ.

Военные чиновники страны сказали журналистам, что 5-10% ракет "просачиваются" и поражают Израиль. Сюда входят ракеты, которые, как заявляет Армия обороны Израиля, не сбивают "в соответствии с протоколом", что позволяет им поражать открытые местности, не нанося ущерба какой-либо критической инфраструктуре, а также ракеты, которые не удалось перехватить, поразившие городские районы и вызвавшие жертвы и ущерб.

Военные постоянно подчеркивают, что, несмотря на всю эффективность многослойной системы ПВО Израиля, она не является герметичной.

Как сообщал OBOZ.UA, телеканал NBC News со ссылкой на представителя израильской разведки заявил, что в течение последних 24 часов эффективность израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" снизилась. Только 65% иранских ракет были перехвачены. Накануне этот показатель достигал почти 90%.

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