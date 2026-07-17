Трамп заявил о вмешательстве Китая в президентские выборы в США: в Пекине ответили

Президент США Дональд Трамп заявил о вмешательстве Китая в президентские выборы 2020 года и сокрытии этой информации американскими спецслужбами. По его словам, рассекреченные документы содержат данные о масштабных нарушениях избирательного процесса, утечках персональных данных избирателей и попытках Пекина повлиять на результаты голосования.

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В то же время китайская сторона категорически отвергла обвинения и подчеркнула, что никогда не вмешивалась во внутренние дела США. Об этом стало известно из трансляции Белого дома и CNN.

Трамп заявил о заговоре вокруг выборов

Во время обращения к нации Дональд Трамп объявил о немедленном рассекречивании документов, которые, по его утверждению, содержат доказательства масштабных недостатков американской избирательной системы и вероятного вмешательства Китая в избирательный процесс.

По словам президента США, эти материалы охватывают ряд аспектов, среди которых – незаконное получение персональных данных избирателей и сокрытие информации о возможных нарушениях на выборах.

"Документы показывают, что в этот период десятки важных докладов ЦРУ и АНБ о целенаправленном вмешательстве Китая в выборы были исключены из президентских брифингов. Эти брифинги я получал почти ежедневно", – подчеркнул глава Белого дома.

Он также убежден, что наиболее важную информацию намеренно засекретили, а отдельные представители американской разведки якобы сознательно не включали в ежедневные президентские брифинги данные о возможном вмешательстве Китая в избирательный процесс.

Среди главных утверждений, озвученных президентом США, – якобы получение Китаем 220 миллионов записей об американских избирателях. Кроме того, Трамп заявил, что китайские хакеры могли приобрести или похитить персональные данные десятков миллионов избирателей в 18 штатах.

Также Пекин якобы пытался повлиять сначала на промежуточные выборы 2018 года, а впоследствии и на президентскую кампанию 2020 года. По словам главы Белого дома, китайские власти также якобы финансировали американских журналистов, критически освещавших его деятельность.

Вместе с тем он утверждал, что китайские власти стремились к его поражению на президентских выборах 2020 года, поскольку Трамп ввел жесткие таможенные ограничения в отношении Китая.

Реакция Китая на обвинения Трампа

В то же время пресс-секретарь посольства Китая в США категорически отверг обвинения американского лидера, подчеркнув, что Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран.

"Выборы в США являются внутренним делом США. Их результат определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США", – говорится в его заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что может претендовать на ещё один президентский срок. Он заявил, что будет баллотироваться из-за якобы имевшего место мошенничества во время выборов 2020 года.

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