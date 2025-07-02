Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для 60-дневного прекращения огня в секторе Газа

Израиль согласился на 60-дневный режим прекращения огня в секторе Газа. Это якобы стало результатом встречи израильской делегации с представителями президента США Дональда Трампа.

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Об этом сам Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social. За два месяца перемирия, по его словам, будет наработано "окончательное предложение" по миру между Израилем и ХАМАС, если же боевики не согласятся на предложенные условия, Трамп пообещал, что ситуация для них "станет только хуже".

Американский президент, судя по его последней активности, продолжает примерять на себя одежду "миротворца". Он заявил, что его представителям якобы удалось склонить Израиль к согласию на двухмесячное прекращение огня в секторе Газа.

"Мои представители сегодня провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для завершения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы прекратить войну. Катарцы и египтяне, которые очень упорно работали, чтобы помочь установить мир, предоставят это окончательное предложение", – написал Трамп.

Глава США также успел пригрозить боевикам ХАМАСа на случай, если они не примут условия еще не прописанного "окончательного предложения" о завершении войны с Израилем.

"Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС согласится на это соглашение, потому что лучше не станет — станет только хуже", – заявил Трамп, для большей "убедительности" в описании мрачного будущего группировки в случае несогласия на мир использовав капслок.

Напомним, ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС не разделяют оптимизма Трампа относительно быстрого решения конфликта в секторе Газа. Как рассказал на условиях анонимности один из высокопоставленных израильских чиновников, каждая из сторон придерживается собственной позиции и не желает идти на компромисс. И накануне американо-израильской встречи никаких существенных изменений в позициях Израиля и ХАМАС по ключевым спорным пунктам (включая требование террористической группировки предоставить гарантии прекращения войны в Газе) не фиксировалось.

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