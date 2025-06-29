Израиль и ХАМАС не разделяют оптимизма Трампа относительно быстрого решения конфликта в секторе Газа: названа причина

Прорыва в переговорах по освобождению военнопленных и заложников между Израилем и террористической группировкой ХАМАС нет. Несмотря на оптимизм президента США Дональда Трампа, каждая из сторон придерживается собственной позиции и не желает идти на компромисс.

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Об этом заявило издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного представителя Иерусалима. Его имя журналисты не назвали.

27 июня Трамп говорил: по его мнению, соглашение будет достигнуто "в течение следующей недели".

Однако, по словам анонимного собеседника, ничто не указывает не это. Ведь нет никаких существенных изменений в позициях Израиля и ХАМАС по ключевым спорным пунктам (включая требование террористической группировки предоставить гарантии прекращения войны в Газе) не произошло.

СМИ предполагают, что 29 июня премьер-министр Биньямин Нетаньяху проведет консультации с высокопоставленными чиновниками касательно переговоров.

Нетаньяху заявлял, что Израиль проявил определенную гибкость в недавних непрямых контактах, но все еще ждет каких-либо признаков гибкости ХАМАС по ключевым вопросам, препятствующим заключению нового соглашения.

В начале или середине июля Нетаньяху намерен прибыть в Вашингтон – на фоне усилий Трампа и его администрации в вопросе прекращения боев в секторе Газа, продвижению усилий по нормализации отношений с Саудовской Аравией, Индонезией и другими возможными партнерами по Авраамскому соглашению.

Ожидается, что уже в понедельник, 30 июня, министр стратегических вопросов Рон Дермер вылетит в Вашингтон для переговоров со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и другими.

Как писал OBOZ.UA, ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа и защите гражданского населения. За документ проголосовали 149 стран. 12 выступили против, а 19 – воздержались.

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