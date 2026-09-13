Трамп выступил за объединение Ирландии и Северной Ирландии: как отреагировали в Великобритании

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке объединения Ирландии и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании. По его мнению, такое объединение стало бы "чудесной вещью".

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Заявление Трампа, сделанное им во время визита в Ирландию, цитирует BBC. В Лондоне на это уже отреагировали.

Трамп хочет "объединения Ирландии"

Президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Ирландии, высказался по поводу объединения Ирландии с Северной Ирландией, которая находится под британским управлением.

Когда его спросили об этом, президент США сказал, что "не хочет создавать никаких проблем", но "очень хотел бы видеть ее объединенной".

Трамп добавил, что у него есть друзья с обеих сторон и такое объединение стало бы "большой гордостью для всех".

По мнению главы Белого дома, объединение "в конце концов произойдет" и станет "чудесной вещью".

Великобритания при этом, по его мнению, "будет иметь что сказать по этому поводу", однако "как это может быть плохо?"

Чуть позже Трамп вернулся к этой теме и попытался объяснить свой ответ.

"Это один из тех вопросов, на которые, что бы вы ни сказали, как бы хорошо вы это ни сказали, нет хорошего ответа, правда? Таких вопросов где-то четыре или пять, я мог бы назвать и другие, но не хочу вас расстраивать. Но это был один из таких вопросов. Но, честно говоря, я на самом деле сказал, что это было бы, на мой взгляд, очень классно. Я думаю, это было бы классно", — сказал он.

Реакция Великобритании

В Лондоне на заявление Трампа отреагировали довольно сдержанно.

Как пишет ВВС, на Даунинг-стрит, 10 (там расположена резиденция премьер-министра страны), напомнили о заявлении главы британского правительства Энди Бернема в Палате общин. Он заверил, что "будет соблюдать его (Соглашение Страстной пятницы) на 100%".

"Соглашение Страстной пятницы", о котором упомянул Бернем, положило конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии. Согласно ей, министр по делам Северной Ирландии может объявить референдум по вопросу границы, если возникнет вероятность того, что большинство жителей Северной Ирландии проголосует за объединение с Ирландией.

В ходе такого референдума жители Северной Ирландии будут голосовать за то, хотят они остаться частью Великобритании или объединиться с Республикой Ирландия.

В том же выступлении Бернем добавил, что "вопрос о референдуме по поводу границы" должен решать министр по делам Северной Ирландии "тогда, когда в стране будет достигнут четкий консенсус – когда общественное мнение изменится настолько, что этот вопрос придется рассмотреть".

А вот лидер британской популистской партии Reform UK Найджел Фарадж ьыл более резок. Он заявил, что не разделяет взглядов президента США Дональда Трампа относительно воссоединения Ирландии.

Как пишет Sky News, Фарадж, ранее хваставшийся хорошими отношениями с Трампом, после заявлений последнего выразил с ним несогласие.

"Северная Ирландия – это гордая и неотъемлемая часть Соединенного Королевства. Население Северной Ирландии не хочет ни референдума, ни воссоединения. Я не согласен с президентом Трампом", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что война против Ирана закончится сразу после промежуточных выборов в США. По его словам, Тегеран якобы намеренно затягивает переговоры, чтобы ослабить поддержку республиканцев во время голосования.

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