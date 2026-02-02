Трамп выступил на ужине с элитой: 'присоединил' Гренландию, Канаду и Венесуэлу к США

Президент США Дональд Трамп сделал свои посягательства на Гренландию и другие страны темой для шуток. Он заявил, что новым "51-м штатом" сделает Канаду, затем присоединит Гренландию, а далее рассмотрит вариант, не поступить ли так же с Венесуэлой.

Выступая на вечеринке в элитном клубе Alfalfa в субботу вечером республиканец заявил, что, вероятно, ему придется сократить свою речь, потому что нужно посмотреть вторжение в Гренландию. Трамп сразу же уточнил: это он так шутит, передает The Washington Post.

"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить. Я никогда не намеревался сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом! Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м", – продолжил президент.

Клуб Alfalfa – это эксклюзивная организация, основанная в 1913 году, членами которой сейчас являются генеральные директора, политики и другие влиятельные люди Вашингтона. 31 января закрытое мероприятие, организованное Alfalfa, посетил Дональд Трамп.

Журналист Мэтт Уизер описал выступление республиканца довольно колоритно. По его словам, Трамп говорил в характерной для себя манере, одновременно беспринципно и неуклюже, с колючками, направленными на политических оппонентов, реальными оскорблениями из-за оскорблений воображаемых и острыми репликами, которые двухпартийная аудитория порой не воспринимала.

Трамп и сам сказал, что в зале, где он находится, есть "люди, которых он ненавидит". "Кто, черт возьми, мог подумать, что такое произойдет?" – притворно удивился политик.

Среди слушателей, в частности, были генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон (на чей банк Трамп подает в суд), Дэвид Рубенштейн (которого он уволил с должности руководителя Центра Кеннеди) и Джером Х. Пауэлл (уходящий в отставку председатель Федеральной резервной системы).

В отношении последнего президент США заявил: "Если он не снизит процентные ставки, я подам на него в суд". После паузы он добавил: "Я шучу". После еще одной паузы завершил: "Э-э-э-э..."

"Некоторые шутки прозвучали с глухим стуком, и в комнате снова и снова наступала тишина", – описал события журналист.

Иронично-саркастические высказывания также прозвучали в адрес Джона Робертса, председателя Верховного суда США.

"У меня была самая отвратительная, самая злая шутка о Джоне Робертсе. Если вы думаете, что я расскажу эту шутку, можете забыть об этом!" – выдал Трамп, а затем добавил: "Я еще долго буду целовать его задницу". Понятно, что республиканец намекал на решающую роль Робертса как судьи в решении текущих и будущих дел, связанных с Трампом и его администрацией.

