'Увлекательная работа': Трамп размечтался о возведении Триумфальной арки в США

Президент США Дональд Трамп задумал новое масштабное строительство в Вашингтоне, округ Колумбия. Он присматривается к историческому району города, а именно земельному участку вблизи Мемориального моста, чтобы возвести там высоченную Триумфальную арку, приуроченную к 250-летию Соединенных Штатов Америки.

Трамп и его представители в Белом доме называют проект "величественным" и "смелым", однако многие архитекторы считают, что слишком высокое сооружение будет выбиваться из ансамбля исторических памятников и затмевать их. Об этом пишет The Washington Post.

Что известно о замысле

Республиканец хочет построить арку высотой 76 метров с видом на реку Потомак. Этот масштаб встревожил часть архитектурных экспертов, которые сначала поддерживали идею Триумфальной арки Независимости, но ожидали, что она будет значительно меньше.

"Белый дом имеет высоту около 21 метра. Мемориал Линкольна – примерно 30 метров. Триумфальная арка, которую хочет возвести президент Дональд Трамп, затмит оба памятника, если его желание осуществится", – отметили журналисты.

Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One в субботу вечером, американский глава заявил, что арка будет "невероятной и самой красивой в мире". Вопросов о ее высоте он избежал, сказав, что якобы не знает этого.

"Я не знаю, какая там высота. Она просто подходит для места. Мы создаем комитет, и комитет будет рассматривать этот вопрос. Но она будет существенной. Я бы хотел, чтобы она была самой большой из всех в мире. Мы же самая большая, самая могущественная нация, поэтому я бы хотел, чтобы она была самой большой из всех", – ответил Трамп.

Триумфальная арка в Париже (Франция), которую президент США привел в качестве образца и пообещал "значительно" превзойти, имеет высоту примерно 50 метров. Мемориальная арка в Мехико (Мексика) – самая большая в мире – имеет высоту 67 метров.

Когда у Трампа спросили, как будет финансироваться проект, он отметил, что это будут частные средства за счет остатков пожертвований на строительство бального зала Белого дома. По словам республиканца, благотворители "ждали этого много лет".

Прореспубликанское издание Fox News, рассказывая об инициативе Трампа, указало на опасения специалистов, в то же время назвав арку Независимости "величественной", а ее дизайн – "изысканным".

В комментарии Fox News представитель Белого дома Дэвис представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что арка "станет одной из самых известных достопримечательностей не только в городе Вашингтон, но и во всем мире".

"Смелое видение президента Трампа оставит свой след в истории Америки и будет ощущаться будущими поколениями. Его успехи и в дальнейшем будут дарить величайшей нации на земле – Америке – славу, которой она заслуживает", – пафосно высказался Ингл о проекте.

Окончательный дизайн еще не утвержден, однако в Truth Social президент США публиковал три варианта, в том числе с золотой отделкой, что является фирменным стилем Трампа.

Арка Независимости должна быть возведена в честь 250-летия Соединенных Штатов. Трамп начал публично обсуждать эту идею с конца прошлого года. Тогда он утверждал, что строительство монумента может начаться в течение двух месяцев.

По состоянию на 1 февраля работы еще не начались. Сейчас Трамп конкретных сроков не озвучивает, однако заявляет, что проект будет реализован быстро.

"Это будет замечательно. Всем это нравится. Они любят бальный зал. Но они любят и Триумфальную арку", – уверял американский президент в телефонном комментарии Politico.

