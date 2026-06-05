'Кофе и пенка капучино': посол США оправдался и заверил, что Трамп никогда не хотел аннексировать Гренландию

В Европе "неправильно поняли" угрозы президента США Дональда Трампа вторгнуться в Гренландию. Соединенные Штаты якобы не создают рисков для этой автономной территории, которая входит в состав Королевства Дания.

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Заявления американского президента прокомментировал Эндрю Паздер – посол США в Европейском Союзе. В пятницу, 5 июня, он посетил Брюссельский форум экономической безопасности, где попытался объяснить официальную позицию Вашингтона. Его цитирует Politico.

Дипломат призвал "сосредоточиться на кофе, а не на пенке"

Паздер считает, что реакция на высказывания Трампа была слишком резкой. Мол, его заявления были истолкованы так, "будто мы каким-то образом угрожаем территориальной целостности Гренландии", но "президент никогда не говорил, что мы собираемся вторгнуться".

Американский посол является бывшим ресторатором. Он сравнил реакцию ЕС на угрозы главы Белого дома с капучино, а именно с его молочной пеной и самим кофе.

"Вы получаете капучино ради кофе, а не ради пенки. Поэтому давайте сосредоточимся на кофе, а не на пенке. А большая часть этого – это пенка", – выдал дипломат.

Что предшествовало

Трамп неоднократно выдвигал идею аннексии крупнейшего на планете острова, не исключая применения военной силы. По словам Паздера, заявления американского президента были полезными для привлечения внимания к стратегическому значению Гренландии, но их не следовало воспринимать серьезно.

Эти комментарии посла прозвучали лишь через день после того, как госсек США Марко Рубио заявил в Палате представителей, что арктический остров "пока что" является частью Дании.

В январе Трамп в конце концов исключил военное вторжение в Гренландию. Между Соединенными Штатами и Королевством Дания начались переговоры по увеличению американского военного присутствия на острове.

Как писал OBOZ.UA:

– Представители Вашингтона в течение последних четырех месяцев вели конфиденциальные переговоры с гренландскими и датскими коллегами. Медиа заявили, что делегации встречались на территории США около пяти раз начиная с января, когда глава Белого дома озвучил угрозы аннексировать Гренландию.

– В мае премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подтвердил, что вопрос об усилении американского военного присутствия на острове является частью текущих переговоров. На сегодня США имеют одну действующую базу в Гренландии – космическую базу Питуффик на северо-западе.

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