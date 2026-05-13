Гренландия ведет переговоры с США насчет размещения дополнительных военных баз – Reuters

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил во вторник, 12 мая, вопрос об усилении военного присутствия США на острове является частью текущих переговоров с Вашингтоном. Соединенные Штаты по-прежнему стремятся завладеть этой территорией или установить над ней контроль.

Видео дня

Как пишет Reuters, об этом Нильсен сказал журналистам в Копенгагене. Он объяснил, что именно, по словам американцев, беспокоит их, когда речь идет о Гренландии.

"С самого начала одной из проблем было то, что они считают, что мы не делаем достаточно в плане национальной безопасности и наблюдения в нашем регионе, поэтому безопасность и усиление военного присутствия в Гренландии является частью дискуссий", – отметил премьер.

Что известно о намерениях США

Стремясь смягчить напряженность, Гренландия, Дания и США в начале этого года договорились провести дипломатические переговоры на высоком уровне с целью урегулирования кризиса. Результаты этих продолжающихся переговоров еще не обнародованы.

"Желание не исчезло, и нам нужно достичь какого-то соглашения в этой рабочей группе, и я уверен, что мы сможем это решить", – сказал Нильсен, имея в виду заинтересованность Трампа в получении контроля над Гренландией.

Тем временем BBC сообщило, что американские чиновники во время переговоров дали понять, что намерены развернуть три новые базы на юге Гренландии, а один источник отметил, что Вашингтон выдвинул идею признания этих объектов суверенной территорией США.

"Сейчас мы имеем оборонное соглашение с Соединенными Штатами, по которому уже есть возможность иметь больше баз", – отметил Нильсен. Он добавил, что существующее оборонное соглашение является одной из возможных основ для любого расширения, но можно рассмотреть и другие варианты.

Гренландия неоднократно заявляла, что она открыта к более широкому военному и деловому сотрудничеству с США, в частности по минеральным ресурсам, но ее суверенитет не подлежит обсуждению.

На сегодня Соединенные Штаты имеют одну действующую базу в Гренландии – космическую базу Питуффик на северо-западе. Для сравнения – в 1945 году таких объектов было около 17, и тогда на базах по всему острову работали тысячи американских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал очередное возмутительное заявление президента США Дональда Трампа касательно острова. Ранее американский лидер назвал его "плохо управляемым куском льда".

В ответ глава правительства Гренландии подчеркнул, что "это не какой-то кусок льда", а жители острова добросовестно работают и с уважением относятся к другим государствам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!