Закрытые переговоры продолжались все время: в NYT узнали текущее требование США по Гренландии

Кажется, что президент США Дональд Трамп забыл о своих посягательствах на Гренландию, отвлекшись на войну в Иране. Но это не так – его представители в течение последних четырех месяцев вели конфиденциальные переговоры с гренландскими и датскими коллегами по крупнейшему в мире острову.

Видео дня

Об этом узнало издание The New York Times. По информации его источников, возглавляет переговоры Майкл Нидхем, один из главных советников американского госсекретаря Марко Рубио.

О чем стороны пытаются договориться

Делегации встречались в Вашингтоне около пяти раз начиная с января, когда глава Белого дома озвучил угрозы аннексировать Гренландию, оправдываясь, что это важно для национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Лидеры Гренландии обеспокоены тем, что предлагается, а именно гораздо большей ролью США на арктическом острове. И они боятся, что если конфликт с Ираном утихнет, президент обратит свою агрессию против них", – заявили в NYT.

Вашингтон якобы хочет изменить условия давнего военного соглашения, в частности для того, чтобы американские войска могли оставаться на территории Гренландии неограниченное время, даже если остров станет независимым. Соединенные Штаты также настаивают на том, что присутствие их армейцев должно быть расширено.

Переговоры выходят за пределы только военных вопросов: США хотят иметь право вето в отношении любых крупных инвестиционных сделок в Гренландии, объясняя это ограничением влияния России и Китая.

Кроме этого, обсуждается сотрудничество в области природных ресурсов. Остров богат нефтью, ураном, редкоземельными металлами и другими важными полезными ископаемыми, хотя значительная их часть похоронена глубоко подо льдом.

В Гренландии считают предложения США чрезмерными

Американские требования жесткие, из-за чего гренландские чиновники приравнивают их к посягательству на суверенитет. Юстус Хансен, член парламента Гренландии, предостерег: если американцы получат все, чего хотят, то "настоящей независимости" никогда не будет. По его словам, с таким же успехом Гренландия могла бы "поднять собственный флаг наполовину".

Лидеры Гренландии чувствуют, что на них давят и что они имеют мало рычагов влияния в этих переговорах.

"Ничто из этого не является справедливым. Это очень похоже на политику "все или ничего". Лучший результат – это просто избежать вторжения или контроля", – считает Пипалук Линге, председатель комитета по иностранным делам парламента Гренландии.

Вивиан Моцфельдт, бывший министр иностранных дел и еще один член парламента, предполагает, что проблем в Гренландии станет больше, когда завершатся войны в Иране и Украине. Она боится, что Трамп вернется к своей одержимости, и одновременно Россия также переориентируется на Арктику. "Они идут с обеих сторон", – сказала Моцфельдт.

Она и некоторые другие гренландские политики особенно "опасной" датой считают 14 июня, когда Трамп празднует свой день рождения, а США отмечают День национального флага. Также знаковым является 4 июля – День независимости Соединенных Штатов.

"Если он [Трамп] собирается реализовать свою политику, направленную на "возвращение к величию США" – ему понадобятся такие дни", – объяснила Моцфельдт.

Как писал OBOZ.UA, 12 мая премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что вопрос об усилении военного присутствия США на острове является частью текущих переговоров с Вашингтоном. Соединенные Штаты по-прежнему стремятся завладеть этой территорией или установить над ней контроль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!