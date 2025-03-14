'Я немного шутил, когда говорил это': Трампу напомнили о его обещании закончить войну за 24 часа

Президенту США Дональду Трампу напомнили о его обещании закончить войну в Украине всего за 24 часа – оно часто звучало во время его предвыборной кампании. Теперь же политик признал, что тогда он "немного шутил".

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Об этом Трамп сказал в интервью журналистке Шерил Атткиссон. По словам американского президента, когда он делал эти заявления о "конце войны за 24 часа", он был "немного саркастическим".

"На самом деле я имею в виду, что я хотел бы это уладить. Я думаю, я добьюсь успеха", – заявил Трамп.

Напомним: еще весной 2023 года Дональд Трамп заявлял, что он якобы может быстро остановить российско-украинскую войну – при условии, что его изберут на новый срок. Политик уверял, что прекращение конфликта "займет 24 часа". "Я покончу с этим. Это будет легко... Во многом это связано с деньгами", – говорил он.

Трамп признавался, что отдал бы российскому диктатору Владимиру Путину оккупированные территории. Таким образом, как сказал республиканец в интервью Fox News, он избежал бы войны в Украине.

"Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы Россия что-то захватила. Вы же знаете, что в Украине есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", – заявил Трамп.

Позже он выдал, что в случае своей победы на выборах главы государства якобы "урегулирует" войну в Украине еще до инаугурации.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно спецпредставитель президента США по вопросам войны в Украине Кит Келлог, вспомнив об обещании Трампа "завершить войну за 24 часа", заявил, что тот не называл конкретную дату. "Ключом к результату" он назвал диалог двух воюющих стран.

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