Трамп пригрозил лишить лицензий телекомпании, не транслировавшие его обращение: кому грозит опасность

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские телеканалы, отказавшиеся вести прямую трансляцию его обращения, и пригрозил лишить их лицензий на вещание. По его словам, такие СМИ якобы скрывают информацию о проблемах с избирательной системой и являются частью заговора.

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Об этом американский лидер сообщил во время одного из своих выступлений. Видео было опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Трамп обвинил СМИ в заговоре

Трамп заявил, что американские телеканалы были осведомлены о содержании его предстоящего обращения, однако сознательно решили отказаться от его трансляции.

"Из-за того, что им не нравится тема обращения, из-за того, что они знают, насколько коррумпирована наша избирательная система, но не хотят это разглашать, они и другие средства массовой информации являются частью заговора", – подчеркнул он.

По мнению президента США, американские СМИ, критически освещающие его деятельность и деятельность его администрации, не должны иметь права на вещание.

"Такое мошенничество должно повлечь за собой аннулирование их лицензий на вещание", – заявил глава Белого дома.

Он также заявил, что считает американскую избирательную систему одной из худших в мире, ведь, по его словам, подобных выборов нет даже в странах третьего мира.

Напомним, ранее министерство юстиции США обязало четырех журналистов The New York Times явиться в суд и дать показания после публикации новости о проблемах безопасности, связанных с новым президентским самолетом американского лидера Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, компания президента США Trump Media готовится запустить платный сервис, который будет предоставлять трейдерам мгновенный доступ к его публикациям в социальных сетях. Ожидается, что новая система заработает уже в августе и позволит клиентам получать сообщения быстрее, чем они станут доступны широкой публике.

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