Компания Трампа планирует продавать трейдерам мгновенный доступ к его постам в соцсетях – WSJ

Компания президента США Дональда Трампа готовится запустить платный сервис, который будет предоставлять трейдерам мгновенный доступ к его публикациям в социальных сетях. Ожидается, что новая система заработает уже в августе и позволит клиентам получать сообщения быстрее, чем они станут доступны широкой публике.

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В Trump Media считают, что такой сервис станет новым источником дохода, ведь посты главы Белого дома нередко существенно влияют на финансовые рынки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Доступ к постам Трампа станет платным

Как отмечается в материале, американский лидер своими постами в соцсетях неоднократно вызывал резкие колебания на финансовых рынках, что приносило одним инвесторам прибыль, а другим – немалые убытки. На этом фоне компания Trump Media объявила о намерении запустить платный сервис, который обеспечит трейдерам и институциональным инвесторам приоритетный доступ к публикациям Трампа в Truth Social еще до их широкого распространения.

Запуск новой услуги запланирован на август. Сервис будет ориентирован в первую очередь на профессиональных участников рынка, в частности на компании, специализирующиеся на высокочастотной торговле. В Trump Media сообщили, что часть потенциальных клиентов уже прошла предварительную регистрацию, хотя официальный запуск платформы еще впереди.

В то же время компания пока не раскрывает, сколько будет стоить доступ к сервису и насколько раньше пользователи будут получать новые посты президента США по сравнению со всеми остальными пользователями.

Публикации, которые стоят миллионы

После возвращения Трампа в Белый дом его активность в соцсетях вновь стала одним из ключевых факторов, за которыми внимательно следят участники финансовых рынков. Как отмечает издание, трейдерам фактически приходится непрерывно отслеживать его публикации, ведь они могут мгновенно повлиять на стоимость акций, нефти и других активов.

Одним из самых ярких примеров стали заявления Трампа о таможенной политике, которые уже неоднократно провоцировали резкие изменения на фондовом рынке.

Не менее заметной была реакция и во время обострения отношений между США и Ираном, когда любые комментарии президента о возможности мирных переговоров приводили к падению цен на нефть, из-за чего отдельные инвесторы несли многомиллионные убытки по фьючерсным контрактам.

В Trump Media убеждены, что запуск нового канала доступа к публикациям устранит задержку в получении информации для профессиональных участников рынка, для которых скорость имеет решающее значение.

Кроме того, сервис Truth API должен стать одним из ключевых источников стабильного дохода Trump Media, которая в последнее время активно расширяет бизнес и в направлениях криптовалют и технологий термоядерного синтеза.

Напомним, накануне стало известно, что Трамп отстранил от работы без сохранения зарплаты своего многолетнего оператора телесуфлера Габриэля Переса. Причиной стали подозрения, что тот использовал служебную информацию для ставок на содержание президентских речей и заработал на этом более 100 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что может претендовать на ещё один президентский срок. Он заявил, что будет баллотироваться из-за якобы имевшего место мошенничества во время выборов 2020 года.

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